Elecciones 2025, EN VIVO: los argentinos renuevan el Congreso que marcará la segunda mitad de la gestión de Javier MIlei

Los argentinos van a las urnas este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas 2025 para las que están habilitadas 36.477.204 personas para votar. En estos comicios a nivel nacional se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados, con 127 bancas en juego. En tanto, en el Senado cambiarán 24 escaños, lo que representa un tercio del cuerpo que representa a las provincias.
Preocupación por la baja participación electoral: la asistencia a las urnas cayó casi 20 puntos respecto de 2021
En promedio, solo votó el 58% del padrón en las provincias que ya celebraron los comicios este año. Hay inquietud y dudas en todos los espacios por la cifra de abstención para el próximo domingo.
