Elecciones 2025, EN VIVO: los argentinos renuevan el Congreso que marcará la segunda mitad de la gestión de Javier MIlei

Aseguran que no hay "motivos de preocupación" por la transparencia de la Boleta Única de Papel

Por Bautista Monferato

El abogado con Magister en Derecho Electoral y exdirector nacional electoral (2001-2016), Alejandro Tullio, destacó los beneficios del nuevo sistema.

“La BUP garantiza la totalidad de la oferta electoral en un solo instrumento (por nivel jurisdiccional) lo que representa un avance respecto del anterior mecanismo de votación, ya que la responsabilidad final por la provisión y la distribución de boletas recaía en las agrupaciones políticas”, señaló.

