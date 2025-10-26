SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
26 de octubre 2025 - 06:00

Elecciones 2025, EN VIVO: los argentinos renuevan el Congreso que marcará la segunda mitad de la gestión de Javier MIlei

Los argentinos van a las urnas este domingo 26 de octubre para elegir diputados y senadores.

Por Télam

A las 21 se esperan que se conozcan los primeros resultados. Seguí en vivo todas las noticias y actualizaciones en Ámbito.

Live Blog Post

Preocupación por la baja participación electoral: la asistencia a las urnas cayó casi 20 puntos respecto de 2021

En promedio, solo votó el 58% del padrón en las provincias que ya celebraron los comicios este año. Hay inquietud y dudas en todos los espacios por la cifra de abstención para el próximo domingo.

Leé la nota completa

elecciones formosa gente votando urna fila.jpg
Live Blog Post

Aseguran que no hay "motivos de preocupación" por la transparencia de la Boleta Única de Papel

Por Bautista Monferato

El abogado con Magister en Derecho Electoral y exdirector nacional electoral (2001-2016), Alejandro Tullio, destacó los beneficios del nuevo sistema.

La BUP garantiza la totalidad de la oferta electoral en un solo instrumento (por nivel jurisdiccional) lo que representa un avance respecto del anterior mecanismo de votación, ya que la responsabilidad final por la provisión y la distribución de boletas recaía en las agrupaciones políticas”, señaló.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Más de un millón de jóvenes votará por primera vez en las elecciones 2025

De los nuevos votantes, la mitad pertenece a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El 51% son mujeres y un 49% hombres.

Leé la nota completa

Voto Joven.jpg
Live Blog Post

¿Puedo votar en blanco con la Boleta Única de Papel?

En esta ocasión, el proceso electoral se realizará por primera vez con el novedoso sistema de Boleta Única de Papel (BUP), mecanismo instaurado tras la Ley 27.781, aprobada en 2024, que reformó el Código Electoral Nacional.

Leé la nota completa

Live Blog Post

¿Cuánto cuestan las elecciones y cómo se repartirán los gastos?

El proceso electoral implica diversos costos a cargo de las autoridades. El operativo cuenta con alrededor de 85.000 agentes, 4.500 vehículos terrestres, nueve helicópteros, ocho embarcaciones y hasta un avión.

Leé la nota completa

Urnas Votos Elecciones.jpg
Live Blog Post

La Cámara Nacional Electoral ordenó que los resultados de los comicios se publiquen por distrito

La Justicia dio lugar al reclamo hecho por el peronismo, la UCR y la izquierda. La Libertad Avanza fue la única alianza que se presentó bajo el mismo sello en todo el país para las elecciones de medio término, por lo que sumará votos de los 24 distritos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Veda electoral: hasta cuándo se puede comprar alcohol antes de las elecciones 2025

Las actividades de campaña finalizan el viernes 24, pero los ciudadanos también tendrán sus restricciones.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Boleta Única de Papel: cuánto demorarán los resultados y qué expectativas tiene la Cámara Nacional Electoral

Por Bautista Monferato

Los comicios de este domingo contarán con una novedad particular, ya que por primera vez se utilizará el mecanismo deBoleta Única de Papel (BUP). El nuevo sistema será empleado en todo el país para que los electores puedan elegir tanto diputados como senadores, dependiendo de la provincia, ya que algunas votarán ambas categorías y otras solo en la Cámara baja. También habrá comicios municipales, donde en algunos sectores se votará de forma mixta.

Leé la nota completa

BOLETA UNICA DE PAPEL DIDACTICA
Live Blog Post

¿Qué pasará con el dólar? : los tres escenarios que maneja la city para la divisa tras las elecciones 2025

Por Santiago Reina

La demanda de cobertura cambiaria no cede en la previa de los comicios legislativos, ante las dudas del mercado respecto del actual esquema de bandas.

Leé la nota completa

dolar
Live Blog Post

Las búsquedas de los argentinos en Google en visperas de los comicios

En la previa de las elecciones 2025, los argentinos buscaron en el motor de búsqueda de Google, desde “¿por qué es importante votar?" y “¿qué son las elecciones legislativas?“, hasta preguntas para averiguar qué candidatos se presentan y cuales siguen ejerciendo su cargo: "¿Lilia Lemoine de qué partido es?" o "¿Burlando es candidato de qué partido?". Según un informe de Google Media Alert que reunió los resultados del 13 al 19 de octubre.

Leé la nota completa

FotoJet
Live Blog Post

Elecciones 2025: los argentinos eligen diputados y senadores nacionales

Los ciudadanos argentinos deberán volver a las urnas para elegir nuevos representes en ambas cámaras del Congreso. Definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras de Diputados y el Senado durante los próximos dos años.

Leé la nota completa

Congreso

