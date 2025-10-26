El ministro votó en Palermo y dijo que "hay que ponerle el cuerpo" al camino que viene haciendo la gestión de Javier Milei. También indicó que "la gente no puede esperar" para los cambios que se desean aplicar.

El ministro de Economía, Luis Caputo , concurrió a votar en Palermo casi a las 15 horas, en donde aseguró que no leyó las declaraciones del secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent y adelantó qué pasará con el dólar desde este lunes.

También subrayó que no puede adelantar nada sobre posibles cambios en el gabinete, en especial sobre su cartera, ya que aún no se definieron. Por ese lado, afirmó: "Nosotros estamos haciendo lo que el Presidente dijo en campaña, sabemos que es difícil y que hay que ponerle el cuerpo, pero es el camino correcto ".

Con respecto a los mercados, indicó que "hay que ser muy respetuosos" y que "no podría decir que se va a terminar la volatilidad o no" . En esa línea, aseguró: "Que haya menos conflicto político va a ayudar pero en lo económico es pasar los reformas que hagan que el país se despegue porque la gente no puede esperar".

El ministro se mostró optimista sobre los resultados para el final de este domingo: "El Congreso que se viene va a ser para nosotros mucho más favorable, ojala podamos adelantar algo en estos meses. La gente no quiere esperar mucho así que hay que hacer las cosas como lo venimos haciendo lo antes posible".

Scott Bessent dijo que la ayuda hacia la Argentina no generará "pérdidas para los contribuyentes" de EEUU

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este domingo que las medidas de apoyo financiero a la Argentina no representarán pérdidas para los contribuyentes estadounidenses.

Hasta el momento, estas iniciativas incluyen la firma de un swap de monedas por u$s20.000 millones con el Banco Central, utilizando recursos del “Fondo de Estabilización Cambiaria” del Tesoro, y la compra de pesos y bonos locales por cerca de u$s2.000 millones.

Bessent destacó que el respaldo financiero de la Administración Trump a Milei ayudó a contener los mercados, pero advirtió que la magnitud de la asistencia futura dependerá del resultado electoral en la Argentina. Según explicó, Estados Unidos está apoyando a un aliado latinoamericano que se enfrenta a elecciones decisivas.