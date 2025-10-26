El dólar blue cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito, y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 2,2%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 26 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 25 de octubre
-
El dólar blue anotó su mayor suba semanal de octubre, en la previa de las elecciones legislativas
A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 26 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492, unos $13 por encima del cierre del jueves. De este modo, en la última rueda previa a las elecciones quedó a solo 50 centavos del techo de la banda.
Valor del MEP hoy, domingo 26 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.549,46 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 3,9%.
Valor del dólar CCL hoy, domingo 26 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.569,73 y la brecha con el dólar oficial es del 5,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 26 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.
Cotización del dólar cripto hoy, domingo 26 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.546,32, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, domingo 26 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.447, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario