Siemens Energy dejará su histórica marca y pasará a llamarse Omterra

La empresa anunció el inicio del proceso de cambio de identidad corporativa tras la escisión de Siemens AG. La nueva marca, Omterra, unificará también a Siemens Gamesa Renewable Energy y se implementará de forma gradual.

Siemens Energy anunció el inicio de los preparativos para adoptar una nueva identidad corporativa y dejar atrás la marca con la que opera desde su escisión de Siemens AG en 2020. La compañía pasará a llamarse Omterra , un cambio que busca consolidar su independencia y unificar bajo una misma identidad a todas sus operaciones, incluida Siemens Gamesa Renewable Energy .

El proceso de rebranding comenzará durante este año y se implementará de manera gradual en todos los mercados donde la empresa tiene presencia. La decisión responde al vencimiento progresivo del acuerdo de licencia que permitía utilizar la histórica marca Siemens Energy tras la separación de la multinacional alemana.

Según explicó la compañía, la transición no implicará modificaciones en su estrategia de negocios ni en la relación con clientes, socios comerciales o empleados.

En los mercados, las acciones de Siemens Energy AG mantienen un sólido desempeño. Según los últimos datos de Investing.com, los títulos de la compañía cotizan en 154,12 euros , con una suba diaria del 2,28% , tras recuperar parte de las pérdidas registradas la semana anterior. El consenso de los analistas continúa siendo favorable, con una recomendación promedio de "Comprar" y un precio objetivo de 197,08 euros por acción, lo que implica un potencial de apreciación cercano al 28% respecto de la cotización actual.

Desde su creación como empresa independiente, Siemens Energy operó bajo una licencia temporal para continuar utilizando la marca vinculada al grupo Siemens. Sin embargo, la compañía considera que el momento actual es propicio para avanzar hacia una identidad propia, respaldada por la evolución que experimentó en los últimos años.

"Desde nuestra escisión, estaba claro que podríamos utilizar la licencia de la marca Siemens Energy durante un periodo limitado. Hoy, nuestra empresa disfruta de una sólida posición estratégica, operativa y financiera. Hemos ganado la confianza de nuestros clientes y de los inversores, hemos mejorado nuestra rentabilidad y contamos con un ambicioso plan de crecimiento para los próximos años. En este contexto, y dado que el acuerdo actual sobre la marca tiene una duración limitada, es el momento adecuado para iniciar la transición hacia una marca propia e independiente", afirmó Christian Bruch, CEO de Siemens Energy.

El ejecutivo destacó además el recorrido realizado por la compañía desde su independencia y el valor del legado recibido.

"Estamos orgullosos de lo que nuestros empleados han construido durante los últimos años. El nombre de nuestro fundador nos abrió puertas y nos ayudó en nuestro camino hacia la independencia. Ese legado nos inspira y refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del sistema energético del futuro", señaló Bruch.

Omterra, una marca con proyección global

La nueva identidad corporativa llevará el nombre de Omterra, bajo el cual se integrarán tanto las actuales operaciones de Siemens Energy como las de Siemens Gamesa Renewable Energy.

De acuerdo con la empresa, el nuevo nombre fue elegido para representar su carácter global, su liderazgo tecnológico y su compromiso con el desarrollo de sistemas energéticos más seguros, resilientes y sostenibles.

La unificación de ambas compañías bajo una única marca también busca simplificar el posicionamiento comercial del grupo y fortalecer su presencia internacional en un contexto de creciente demanda de infraestructura para la transición energética.

Sin cambios para clientes ni proyectos

Desde la compañía aclararon que el cambio de marca será exclusivamente una transformación de identidad corporativa y no afectará la estrategia empresarial ni el desarrollo de los proyectos actualmente en ejecución.

Según pudo saber Energy Report, la implementación de Omterra será progresiva y alcanzará de manera escalonada a las distintas unidades de negocio, oficinas, productos y canales de comunicación. Durante el período de transición convivirán ambas identidades hasta completar el proceso de adopción de la nueva marca.

Con este paso, la empresa inicia una nueva etapa como actor independiente del mercado energético global, consolidando una identidad propia luego de cinco años de operar como compañía separada de Siemens AG.