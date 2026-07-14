Qué es el S&P 500 Energy: el índice que mide a las mayores petroleras y empresas energéticas de EEUU

El S&P 500 Energy es el principal indicador bursátil del sector energético estadounidense. Reúne a las compañías de petróleo, gas y servicios energéticos más importantes que cotizan en Wall Street y suele ser un termómetro del precio del crudo y de la rentabilidad de la industria.

El S&P 500 Energy es uno de los 11 índices sectoriales oficiales desarrollados por S&P Dow Jones.

Mientras el S&P 500 es el índice bursátil más seguido del mundo, el S&P 500 Energy se convirtió en uno de los principales indicadores para inversores interesados en la evolución del negocio energético y petrolero . El índice agrupa exclusivamente a las empresas del sector de energía que forman parte del S&P 500 y refleja el desempeño bursátil de gigantes como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger y Williams Companies , entre otras, según reveló la firma S&P Global .

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Su comportamiento suele estar estrechamente ligado a la evolución de los precios internacionales del petróleo y del gas natural, aunque también incorpora el impacto de factores como la demanda energética, las tensiones geopolíticas, las inversiones en exploración y producción y los resultados financieros de las compañías.

El S&P 500 Energy es uno de los 11 índices sectoriales oficiales desarrollados por S&P Dow Jones Indices bajo la clasificación internacional GICS (Global Industry Classification Standard).

Su objetivo es medir el desempeño de todas las empresas del sector energético incluidas dentro del S&P 500. Esto significa que no incorpora compañías de energías renovables, utilities o empresas industriales vinculadas a la energía, sino exclusivamente aquellas clasificadas en el sector Energy , principalmente:

Al igual que el S&P 500 tradicional, el índice está ponderado por capitalización bursátil ajustada por flotación, por lo que las compañías de mayor valor de mercado tienen una mayor incidencia en su evolución.

Las principales empresas que integran el índice

Aunque la composición cambia periódicamente, entre las compañías de mayor peso dentro del S&P 500 Energy se encuentran:

ExxonMobil

Chevron

ConocoPhillips

Williams Companies

EOG Resources

Schlumberger

Phillips 66

Marathon Petroleum

Kinder Morgan

Valero Energy

Occidental Petroleum

Hess Corporation

Halliburton

En conjunto representan gran parte del valor bursátil del sector energético estadounidense.

Última cotización

Según los datos más recientes disponibles de Investing.com, el S&P 500 Energy cerró en 866,12 puntos el 13 de julio de 2026, con una suba diaria del 3,16%, tras una rueda que registró una apertura de 853,20 puntos. El máximo registro histórico es de 869,56, mientras que el mínimo figura en 851,54.

El movimiento representó una de las mayores subas diarias del índice en las últimas semanas.

El S&P 500 Energy cerró en 866,12 puntos el 13 de julio de 2026, con una suba diaria del 3,16%.

¿Por qué subió el índice?

El fuerte avance estuvo impulsado por el salto del precio internacional del petróleo, luego del recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las preocupaciones sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

La recuperación del Brent y del WTI por encima de importantes niveles técnicos generó compras generalizadas sobre las acciones energéticas. Como consecuencia, y según indicó Market Watch,el sector fue el de mejor desempeño dentro del S&P 500, mientras la mayor parte del mercado registró caídas.

El crudo Brent -de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina y Vaca Muerta- alcanzó su nivel más alto desde el 12 de junio y el WTI su nivel más alto desde el 16 de junio, antes de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto el 17 de junio.

El barril de Brent sube 1,86% hasta u$s84,76 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanza un 1,18%, hasta los u$s79 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU -el termómetro de la economía global- exhibe subas leves en todos los tramos.

Un índice muy sensible al precio del petróleo

Históricamente, el S&P 500 Energy mantiene una elevada correlación con la evolución del barril de petróleo.

Cuando aumentan las expectativas de mayores precios del crudo:

mejoran los ingresos de las petroleras;

aumentan las ganancias de las compañías de exploración y producción;

se incrementan las inversiones en nuevos desarrollos;

y el índice suele mostrar un mejor desempeño que el mercado general.

En cambio, durante períodos de caída del petróleo o desaceleración económica global, suele ser uno de los sectores más castigados de Wall Street.

Los récords de Wall Street convivieron con la cautela por Medio Oriente, entre señales de avance diplomático entre Estados Unidos e Irán y nuevos datos de inflación en EEUU.

Un año de fuerte recuperación

De acuerdo con S&P Dow Jones Indices, el S&P 500 Energy acumula una ganancia interanual cercana al 26,8%, consolidándose entre los sectores con mejor desempeño del mercado estadounidense.

Analistas de mercado sostienen que la combinación de una demanda global aún sólida, disciplina de inversión por parte de las petroleras, elevados dividendos y recompras de acciones continúa sosteniendo el atractivo del sector para los inversores.

Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas recientes impulsaron una nueva recuperación de los precios del crudo, fortaleciendo nuevamente a las compañías energéticas dentro de Wall Street.