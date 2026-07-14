El podio de los fondos de inversión que tienen rendimiento más alto que Wall Street

Superando ampliamente a índices como el Nasdaq y el Ibex 35, tres fondos de inversión se destacan con los números más rentables del mercado. Pese a estrategias distintas, los tres comparten un denominador común.

Fondos de inversión: Tres fondos globales superan a Wall Street con rendimientos del 40% al 55%.

En un año marcado por la volatilidad global , con la guerra en Irán como foco central , las grandes salidas a bolsa como SpaceX y el boom de la inteligencia artificial, tres fondos globales sobresalen por ofrecer rentabilidades de entre el 40% y el 55%, muy por encima de los mercados.

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De esta manera, cabe precisar que en un año en que el Nasdaq y el Ibex 35 ya cotizan en máximos históricos, los fondos especializados en renta variable global van todavía más lejos : sus rendimientos dejan atrás a los principales índices del mundo con amplitud.

Polar Capital Artificial Intelligence Fund encabeza el ranking con una rentabilidad cercana al 55% en lo que va de 2026 y una valorización de casi el 100% en los últimos doce meses . El fondo tiene la característica de concentrar en su cartera compañías posicionadas en distintos eslabones de la cadena de valor de la inteligencia artificial , lo que le otorga un margen amplio de ganancias en distintos sectores dentro del rubro tecnológico.

Sus principales "figuras" son Nvidia y la empresa japonesa Mitsui Kinzoku, dedicada a la producción de metales no ferrosos y láminas de cobre , acumula una suba de más del 155% en el año, impulsada por el aumento de la demanda de materiales para aplicaciones de IA.

Entre otras posiciones destacadas de Polar Capital Artificial Intelligence Fund se destacan empresas como Vertiv Holdings , especializada en infraestructura para centros de datos, y Seagate , dedicada al almacenamiento de información.

En la cartera de Polar Capital Artificial Intelligence Fund se destacan empresas como Vertiv Holdings. Imagen creada con IA

El segundo fondo mejor posicionado

Otro caso destacado es el Blue Whale Growth Fund, de la gestora británica Blue Whale Capital, con un rendimiento superior al 42% en lo que va del año y de más del 76% en los últimos doce meses.

En este fondo, ponen énfasis en las tendencias estructurales de largo plazo. De esta manera, se destacan diversos sectores que muestran la diversidad de la cartera: sectores cómo inteligencia artificial, la industria de defensa en Europa y las terapias GLP-1. Privilegia empresas estables, con ventajas competitivas y crecimiento sostenible.

Yendo al detalle de sus posiciones, se destacan SK Hynix, uno de los mayores fabricantes de memorias para inteligencia artificial, junto a Applied Materials, BE Semiconductor, Broadcom, Honeywell y Lam Research.

Blue Whale Growth Fund, de la gestora británica Blue Whale Capital, tiene un rendimiento superior al 42% en lo que va del año. Depositphotos

El tercer lugar del podio

El tercer fondo del ranking es Paradigma Value Catalyst Equity, de A&G Global Investors, con ganancias de casi el 40% en lo que va de 2026 y de alrededor del 60% en el último año.

Su estrategia es de corte value: busca compañías subvaluadas con catalizadores concretos que puedan destrabar su precio. La jugada más rentable hasta ahora fue SK Hynix (una semejanza con Blue Whale Growth Fund), con un alza del 285% impulsada por la explosión de la demanda de memorias de alto ancho de banda para aplicaciones de IA.

Diversificación cómo estrategia

Los tres fondos comparten un rasgo distintivo: pese a seguir estrategias distintas, ninguno se concentra exclusivamente en las grandes compañías bursátiles.

La diversificación es su denominador común, con la convicción de que la rentabilidad no pasa exclusivamente por las grandes capitalizaciones. Sus carteras son un mapa de la economía global: semiconductores, centros de datos, defensa, energía, lujo y farmacéuticas, entre otros sectores.