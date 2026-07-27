Vaca Muerta mira al Pacífico: el corredor Neuquén-Chile gana protagonismo para exportar energía al mundo

Empresarios, funcionarios y legisladores de Argentina y Chile coincidieron en Santiago en que el desarrollo de Vaca Muerta requiere una agenda binacional de infraestructura que permita conectar la Cuenca Neuquina con los puertos del Pacífico y fortalecer la competitividad regional.

Durante años, el gran desafío de Vaca Muerta fue incrementar la producción. Hoy, con una curva de crecimiento sostenida y un pipeline de inversiones que supera los u$s100.000 millones entre proyectos de upstream, gasoductos, oleoductos, terminales de GNL e infraestructura asociada, el interrogante dejó de ser cuánto puede producir la Cuenca Neuquina para pasar a ser cómo y por dónde llegará esa producción a los mercados internacionales .

Ese cambio de paradigma fue el eje central de la primera edición del Vaca Muerta Energy Summit Chile (VMES 2026) , organizado por la Cámara de Empresas Químicas, Petroquímicas y Afines de Neuquén (QPQ) en Santiago de Chile. Más que un encuentro empresarial, el evento dejó planteado un debate estratégico: la necesidad de consolidar un corredor energético Neuquén-Chile que complemente la salida atlántica con una plataforma logística hacia el Pacífico , aprovechando la infraestructura portuaria chilena y su cercanía con los principales mercados asiáticos.

La realización del summit no fue casual. Chile busca posicionarse como el socio logístico natural del desarrollo de Vaca Muerta , mientras Argentina necesita diversificar sus vías de exportación para acompañar el crecimiento proyectado de la producción de petróleo, gas natural y, en el futuro, GNL.

La apertura del encuentro reunió a representantes del Ministerio de Energía de Chile, legisladores, empresarios y referentes del sector energético de ambos países. Marcelo Urrutia Burns , jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía chileno, y el diputado Jorge Díaz Ibarra , integrante de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados de Chile, coincidieron en la necesidad de construir una agenda binacional de largo plazo que permita transformar el potencial energético de ambos países en una plataforma regional de desarrollo. La moderación estuvo a cargo de Daniela Yazigi , consejera regional de Pacto Global Chile.

La primera edición del Vaca Muerta Energy Summit Chile puso en el centro del debate la integración logística entre ambos países. Puertos, oleoductos, gasoductos, infraestructura y nuevas inversiones aparecen como piezas clave para transformar al shale argentino en un proveedor energético de Asia.

En ese marco, Yamil Quispe , presidente de QPQ, sostuvo que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) modificó definitivamente la escala de Vaca Muerta. "El RIGI fue un acierto en el largo plazo porque promovió que el 80% de las inversiones se concentrara en la Cuenca Neuquina, es decir un total de 100.000 millones de dólares, impulsando una nueva capital industrial con salida tanto al Atlántico como al Pacífico" , afirmó.

La cifra refleja la magnitud del proceso que atraviesa la industria. Más del 70% de los proyectos presentados bajo el RIGI corresponden a desarrollos vinculados directa o indirectamente con Vaca Muerta. Sin embargo, para los organizadores, el próximo desafío ya no será exclusivamente productivo sino logístico.

El corredor Neuquén-Chile

Uno de los conceptos que atravesó toda la jornada fue la consolidación de un corredor energético bioceánico entre Neuquén y Chile. La idea consiste en aprovechar las ventajas competitivas de ambos países.

Argentina aporta uno de los mayores reservorios de shale del mundo, mientras Chile ofrece infraestructura portuaria consolidada sobre el Pacífico, acceso directo a los mercados asiáticos, experiencia logística y un ecosistema industrial altamente desarrollado gracias a décadas de liderazgo minero.

En ese sentido, Diego Werthein, vicepresidente de QPQ, fue contundente. "Chile es la puerta de entrada y salida de Vaca Muerta. Necesitamos tanto equipamiento asiático como americano para construir la infraestructura que se necesita para evacuar gas, petróleo y GNL, y en esto somos socios inmediatos. Mientras el sector petrolero creció al 45%, la construcción avanzó 16% y el comercio un 10%", señaló.

El planteo excede la exportación de hidrocarburos. También contempla el ingreso de equipos industriales, insumos críticos, componentes tecnológicos y bienes de capital necesarios para sostener el crecimiento del shale argentino.

Los puertos del Biobío, una plataforma hacia Asia

Dentro de la estrategia chilena, la Región del Biobío aparece como el principal nodo logístico para la energía. Allí convergen el Gasoducto del Pacífico, que conecta Neuquén con Chile, y el Oleoducto Trasandino (OTASA), que une Puerto Hernández con la refinería de ENAP en Biobío. Sobre esa infraestructura existente, la propuesta consiste en desarrollar una plataforma exportadora de mayor escala.

El Puerto de Coronel ya participa en pruebas piloto de corredores bimodales que combinan transporte ferroviario y camiones para abastecer proyectos energéticos. A ello se suman las terminales marítimas de aguas profundas del Biobío, que podrían transformarse en plataformas para futuros desarrollos de licuefacción de gas natural destinados al mercado asiático. La lógica es sencilla: aprovechar la menor distancia marítima entre la costa chilena y Asia para mejorar la competitividad del GNL argentino.

El corredor bioceánico suma respaldo político y empresarial en Chile

La posibilidad de convertir al corredor Neuquén–Biobío en una nueva puerta de salida para la energía y la minería argentinas hacia Asia comienza a ganar impulso del otro lado de la Cordillera. De acuerdo con una publicación del Diario Concepción de Chile, la iniciativa ya es vista como un proyecto estratégico para ambos países, con potencial para modificar la logística del comercio exterior regional al aprovechar la infraestructura portuaria del Biobío para canalizar las exportaciones de petróleo, gas, petroquímicos y minerales provenientes de la Argentina.

Según reconstruye el medio chileno, la idea tiene raíces históricas que se remontan a comienzos del siglo XIX, cuando incluso antes de las independencias sudamericanas ya existían estudios topográficos para conectar ambos territorios a través de la Cordillera de los Andes. Más de dos siglos después, aquel proyecto vuelve a cobrar fuerza.

El proyecto contempla el asfaltado de unos 90 kilómetros entre la localidad neuquina de Andacollo, donde actualmente finaliza el pavimento de la Ruta Provincial 43, y el paso fronterizo, mediante obras sobre las rutas provinciales 38, 57 y 6. Del lado chileno, el plan incluye la pavimentación de la Ruta Q-45 y otras mejoras de conectividad destinadas a garantizar un tránsito permanente para cargas internacionales, turismo y transporte de pasajeros.

Para el Diario Concepción, uno de los principales atributos del corredor radica en su ventaja geográfica. Neuquén se encuentra más cerca de los puertos del Biobío que de varios de los principales terminales del Atlántico utilizados históricamente por la producción argentina. En el caso de Vaca Muerta, por ejemplo, la distancia terrestre hasta Talcahuano resulta inferior al recorrido hacia Bahía Blanca, mientras que desde el Pacífico las rutas marítimas hacia China, Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático son más directas, evitando en muchos casos el paso por el Estrecho de Magallanes o el Canal de Panamá. Esa configuración permitiría reducir tiempos de navegación, bajar costos logísticos y mejorar la competitividad de las exportaciones energéticas argentinas.

Desde el gobierno regional del Biobío consideran que el escenario representa una oportunidad histórica. El gobernador Sergio Giacaman definió la iniciativa como "un sueño de más de 30 años" y recordó que la región ya dispone de activos estratégicos como un gasoducto y un oleoducto transcordilleranos, aunque reconoció que aún son necesarias inversiones ferroviarias y mejoras viales para completar el esquema logístico. "Tenemos la infraestructura, hay algunas inversiones que faltan, la inversión ferroviaria, mejorar algunos caminos, pero la oportunidad está en el ambiente", sostuvo.

Además, explicó que solicitó al expresidente chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle, actual embajador con misión especial para Asia, colaborar en la articulación entre la oferta energética de Neuquén y la demanda de los mercados asiáticos. "Le pedimos que junte la oferta de Neuquén con la demanda de los países asiáticos", señaló.

En la misma línea, el biministro chileno de Economía y Minería, Daniel Mas, aseguró que la Región del Biobío reúne condiciones difíciles de igualar para convertirse en la salida natural de la producción neuquina. "Concepción y la Región del Biobío, dado su punto estratégico y sus ventajas comparativas, tiene toda la salida que puede ser Neuquén, con gas y petróleo; tiene puertos que son súper competitivos, una red vial tremenda y una capacidad instalada de talento muy importante", afirmó.

El respaldo también proviene del sector privado. El gerente general del Grupo CAP, Nicolás Burr, aseguró al Diario Concepción que el puerto vinculado a Huachipato dispone de capacidad ociosa para recibir mayores volúmenes de carga, luego de la fuerte caída registrada tras la paralización de la actividad siderúrgica en 2024. Según explicó, este año esperan movilizar alrededor de un millón de toneladas, aunque la infraestructura existente podría superar holgadamente los dos millones de toneladas anuales. "Estamos buscando más carga para nuestro puerto", afirmó según reprodujo Concepción, y destacó que el corredor bioceánico forma parte del plan maestro de la compañía para captar productos provenientes de Argentina.

"Si usted calcula la distancia que hay desde Vaca Muerta a Huachipato, es bastante menor que la distancia que hay desde Vaca Muerta a Bahía Blanca. Ahí tenemos una oportunidad muy importante que hay que aprovechar ahora con la reactivación que se está gestando en Neuquén, tanto por el petróleo y el gas como por la minería", concluyó.

El norte chileno también gana protagonismo

La integración no se limita al petróleo y al gas. Los puertos de Antofagasta, Mejillones e Iquique también aparecen cada vez más vinculados a la logística minera argentina. Antofagasta concentra buena parte de las exportaciones de cobre y litio provenientes del NOA.

Mejillones opera grandes volúmenes de cargas industriales, concentrados minerales y productos químicos.

Iquique, en tanto, se consolidó como puerta de ingreso para insumos industriales provenientes de China, entre ellos soda ash utilizada por la industria del litio, que luego son transportados por vía terrestre hacia Salta, Jujuy y Catamarca.

Más infraestructura para una nueva escala productiva

Los paneles del encuentro en Santiago coincidieron en que el crecimiento proyectado de Vaca Muerta exigirá inversiones mucho más amplias que nuevos ductos. La expansión requerirá nuevas rutas internacionales, pasos fronterizos modernizados, infraestructura ferroviaria, centros logísticos, zonas francas, depósitos fiscales, viviendas, parques industriales, redes eléctricas y servicios urbanos capaces de acompañar el aumento de población y actividad económica.

En ese contexto, Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), analizó el fuerte impacto que el crecimiento del shale ya genera sobre el mercado inmobiliario de Neuquén y las necesidades de infraestructura urbana.

A su vez, Lisandro Echegaray, director de Académica SRL e integrante de CARPEM, destacó que el summit permitió construir un espacio para fortalecer la integración regional y generar nuevas oportunidades para proveedores energéticos y mineros. Según señaló, el encuentro funcionó como un ámbito de diálogo destinado a potenciar las capacidades industriales argentinas y consolidar nuevos vínculos de negocios entre ambos países.

La agenda también incorporó la mirada tecnológica. El primer panel reunió a Juan Contreras, presidente del Clúster Minero ASIVA; Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA); Jonathan Kraizel, de Andes Solar; y Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile. Posteriormente, Flavio Moitinho, director para América Latina de Liferay, presentó el caso Petrobras como ejemplo de digitalización de grandes operaciones energéticas mediante plataformas corporativas de gestión.

Más allá del intercambio empresarial, el VMES dejó instalada una discusión estratégica que trasciende a Vaca Muerta. La experiencia internacional muestra que los grandes desarrollos energéticos y mineros dependen tanto de la calidad del recurso como de la existencia de infraestructura competitiva. El desarrollo del corredor Neuquén-Chile aparece así como mucho más que un proyecto logístico.



