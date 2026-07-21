Vista pidió sumar al RIGI un proyecto de u$s5.800 millones en Vaca Muerta

El proyecto contempla la perforación y completación de 332 nuevos pozos en Vaca Muerta, con el objetivo de alcanzar una producción aproximada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

El proyecto se enmarca en la estrategia de crecimiento de Vista, que consolidó su escala en Vaca Muerta, y se posicionó como el principal productor independiente de petróleo y máximo exportador de crudo del país.

Vista Energy , la empresa fundada y comandada por Miguel Galuccio, continúa su plan de consolidación en el sector y su despliegue en Vaca Muerta , y solicitó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el bloque Bandurria Norte con un proyecto que prevé una inversión de u$s5.800 millones. La iniciativa apunta a sumar escala productiva en un área que hoy no cuenta con pozos en producción y que sería el primer desarrollo de la compañía fuera de su hub operativo.

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El bloque tiene 26.500 acres, es operado por Vista y la empresa cuenta con el 100% de participación. El plan contempla la perforación y completación de 332 nuevos pozos, con el objetivo de alcanzar una producción aproximada de 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

La solicitud se conoce en un momento de expansión de Vista en la formación neuquina. La compañía informó recientemente que produce más de 160.000 barriles equivalentes por día, exporta más del 70% de su producción de petróleo y ya invirtió alrededor de u$s7.000 millones en la Argentina.

El proyecto presentado por Vista incluye inversiones en infraestructura para el tratamiento y transporte de la producción de petróleo y gas. Entre las obras previstas se encuentran una batería con capacidad para procesar alrededor de 40.000 barriles de petróleo, una estación compresora, oleoductos, gasoductos y otras instalaciones asociadas al desarrollo del bloque.

Bandurria Norte aparece como un paso relevante dentro de la estrategia de crecimiento de la petrolera. La compañía busca avanzar sobre un activo que todavía no tiene producción y que ampliaría su presencia territorial dentro de Vaca Muerta.

El pedido de adhesión al RIGI se suma a un proceso de crecimiento que Vista aceleró durante los últimos trimestres. La empresa consolidó su posición como principal productor independiente de petróleo y máximo exportador de crudo del país, según informó la propia compañía.

En el segundo trimestre de 2026, Vista completó además la adquisición de activos de Equinor en Vaca Muerta, una operación que amplió su escala productiva y fortaleció su base de recursos en la cuenca neuquina.

Producción, exportaciones e inversiones de Vista en Vaca Muerta

El nuevo proyecto se apoya en una expansión previa de la compañía. En sus resultados del segundo trimestre de 2026, Vista informó una producción total de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, con un crecimiento interanual del 32%.

La producción de petróleo alcanzó los 135.000 barriles diarios, un avance del 33% frente al mismo período del año anterior. A su vez, las exportaciones de crudo crecieron 54% interanual y llegaron a 8,6 millones de barriles durante el trimestre.

Miguel Galuccio.

Ese volumen representó el 72% del total de ventas de petróleo de la compañía. Vista indicó que, desde la compra de los activos de Petronas en abril de 2025, es el mayor exportador de crudo del país.

La empresa también informó ingresos por u$s1.150 millones en el segundo trimestre, con una suba interanual del 89%, y un EBITDA ajustado de u$s805 millones, un incremento del 99% frente al mismo período de 2025.

Las inversiones del trimestre totalizaron u$s467 millones y estuvieron destinadas principalmente a perforación y completación de nuevos pozos. Durante ese período, Vista conectó 27 pozos nuevos.

El RIGI y los proyectos aprobados en la Argentina

La presentación de Vista llega en un contexto de mayor movimiento alrededor del RIGI. Hasta principios de julio, el Gobierno tenía aprobados 20 proyectos bajo el régimen, con compromisos de inversión por u$s43.533 millones.

Según la información oficial relevada por TN, las iniciativas aprobadas se distribuyen entre proyectos de infraestructura petrolera y gasífera, energía renovable, puertos y minería de litio, cobre, oro y plata.

El mapa del RIGI se repartía, hasta ese momento, en 10 provincias: Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, La Pampa, Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

Entre las incorporaciones más recientes al régimen figuraban el proyecto minero Vicuña, en San Juan, y Rincón de Aranda, de Pampa Energía, en Neuquén. Este último fue aprobado como proyecto petrolero de upstream en Vaca Muerta, con una inversión prevista de u$s4.500 millones.

Energía y minería concentran el interés por el régimen

La plataforma oficial del RIGI registraba 42 iniciativas en total, entre proyectos aprobados y otros en evaluación. Dentro de ese universo, 25 proyectos permanecían en análisis, con una inversión total estimada en u$s110.883 millones y una generación proyectada de 145.615 empleos directos e indirectos.

En ese grupo de iniciativas en estudio, los sectores con mayor presencia eran petróleo y gas, con 12 proyectos, y minería, con 10. Luego aparecían energía, infraestructura y tecnología, con un proyecto cada uno.

El peso de petróleo, gas y minería dentro del régimen confirma que los recursos naturales siguen ocupando el centro de las grandes inversiones proyectadas en la Argentina. En energía, los proyectos vinculados a Vaca Muerta aparecen asociados a la expansión de la producción, el transporte, la exportación de crudo y el desarrollo de infraestructura para gas y GNL.

En minería, los proyectos aprobados incluyen iniciativas de litio, cobre, oro y plata. Entre ellas figuran Vicuña, Los Azules, Gualcamayo, Veladero, Diablillos, Fénix, Cauchari-Olaroz, Sal de Oro y Río Tinto, entre otros desarrollos.

Vaca Muerta suma otro proyecto de gran escala

Con la solicitud para Bandurria Norte, Vista busca sumar un nuevo proyecto de gran escala dentro de Vaca Muerta. La inversión proyectada de u$s5.800 millones ubica a la iniciativa entre las más relevantes del sector petrolero presentadas en el marco del régimen.

El desarrollo contempla producción de petróleo y gas, infraestructura propia y obras de evacuación asociadas al crecimiento del bloque. El objetivo informado por la empresa es alcanzar una producción aproximada de 50.000 barriles equivalentes por día.

La iniciativa se suma al movimiento de otras compañías energéticas que ya lograron la aprobación de proyectos bajo el RIGI o que participan de iniciativas estratégicas vinculadas al transporte y la exportación de hidrocarburos.

En ese marco, la solicitud de Vista refuerza el rol de Vaca Muerta dentro del esquema de grandes inversiones que busca atraer el Gobierno. El próximo paso será la evaluación formal del pedido para definir si Bandurria Norte queda incorporado al régimen.