Tras la conferencia de prensa, Javier Milei recibe a Kristalina Georgieva en Casa Rosada

Javier Milei mantiene un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Presidencia

El presidente Javier Milei mantiene una reunión en Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en un encuentro del que también participan el ministro de Economía, Luis Caputo, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. La reunión se produce en el marco de la visita de la titular del Fondo a la Argentina y de la revisión del programa económico acordado con el organismo.

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Luego de la conferencia de prensa que brindó en el microcine del Ministerio de Economíai, Georgieva se dirigió con Caputo a Balcarce 50. La actividad forma parte de la agenda que la funcionaria desarrolla en Buenos Aires, en momentos en que el Gobierno busca consolidar el respaldo internacional al rumbo económico y avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI.

Luis Caputo escoltó a Kristalina Georgieva a Casa Rosada. Ambito Tras la reunión, Milei tiene previsto encabezar un gabinete ampliado con la participación de Georgieva. El encuentro permitirá al Gobierno exhibir ante funcionarios y dirigentes oficialistas el vínculo con el organismo internacional y las perspectivas sobre la marcha del programa económico.

La presencia de la titular del FMI ante el gabinete ampliado se dará además en una semana en la que el Ejecutivo busca reforzar su agenda económica y política. La reunión tendrá como telón de fondo los resultados obtenidos por la gestión de Milei en materia fiscal y las señales de confianza que el Gobierno busca transmitir a los mercados

Kristalina Georgieva respaldó el rumbo económico de Javier Milei y descartó que Argentina necesite otro préstamo del FMI La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó los avances de la economía argentina y aseguró que el país se encuentra hoy "en una posición mucho más sólida". Durante su visita oficial, resaltó el progreso macroeconómico y la estabilidad financiera alcanzada por el Gobierno de Javier Milei, aunque advirtió que todavía quedan desafíos por delante.

Kristalina Georgieva bríndó una conferencia de prensa junto Luis Caputo. Ministerio de Economía "Hay una gran determinación de acumular reservas", sostuvo Georgieva, y afirmó que el organismo "no ve la necesidad de que haya que volver a solicitar un préstamo del FMI". La funcionaria también destacó que "la confianza del mercado ha regresado" y valoró el acceso de provincias y empresas privadas al financiamiento internacional, como una señal de las nuevas oportunidades de crecimiento. Georgieva también planteó los desafíos que enfrenta la Argentina para que la recuperación alcance a un sector más amplio de la sociedad. En ese sentido, consideró necesario mejorar las condiciones financieras para que las pequeñas empresas y las familias puedan acceder al crédito, además de "crear puestos de trabajo y elevar el consumo". Sobre el futuro del país, sostuvo que "es posible que estemos en el buen camino para que Argentina se una al club de los países emergentes. Ese momento va a llegar".