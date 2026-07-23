Neuquén regresó a los mercados tras casi 10 años: colocó u$s500 millones a una tasa menor a la esperada

La provincia aprovechó el interés por Vaca Muerta y consiguió financiamiento al 7,35% anual, por debajo del 8% que estimaba el mercado. Se trata del regreso de Neuquén a los mercados tras casi una década.

La emisión representa la primera colocación internacional realizada durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

Neuquén concretó este jueves su regreso al mercado internacional de deuda luego de casi una década y logró colocar un bono por u$s500 millones con vencimiento en 2034 a una tasa del 7,35% anual , un costo inferior al que esperaba el mercado, que proyectaba un rendimiento cercano al 8%.

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La emisión representa la primera colocación internacional realizada durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa y se convierte en una de las operaciones provinciales más relevantes del año, en un contexto en el que los distritos vuelven a buscar financiamiento externo para infraestructura y refinanciamiento de pasivos.

El resultado también marca una diferencia frente a otras emisiones subsoberanas. Mientras Entre Ríos regresó al mercado con un bono al 9,875% anual , Neuquén consiguió fondearse a un costo considerablemente menor, impulsada por un perfil fiscal sólido y por las perspectivas de crecimiento vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta .

La provincia realizó en los últimos días un roadshow virtual con inversores locales e internacionales, encabezado por funcionarios del Ministerio de Economía provincial, donde presentó los principales indicadores fiscales y financieros, además del potencial de expansión del complejo energético neuquino.

Según informó el Gobierno provincial, las ofertas recibidas superaron ampliamente el monto buscado y la demanda más que duplicó los u$s500 millones finalmente adjudicados. Ese nivel de interés permitió comprimir el rendimiento exigido por los inversores y cerrar la colocación en condiciones más favorables que las previstas inicialmente.

Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que se trata de la menor tasa obtenida por una provincia argentina desde el regreso de los distritos subnacionales al mercado internacional, desempeño que atribuyeron a la fortaleza de las cuentas públicas y al atractivo que genera el crecimiento esperado de la producción hidrocarburífera.

Cómo es el bono

El nuevo título vence en 2034 y fue emitido en el marco del Programa de Financiamiento de Infraestructura y Cancelación de Deuda autorizado por la Legislatura provincial.

Entre sus principales características se destacan:

amortización del capital en tres cuotas anuales durante 2032, 2033 y 2034 ;

posibilidad de recompra anticipada a la par a partir de 2031 ;

y, a diferencia de emisiones anteriores, no utiliza regalías hidrocarburíferas como garantía de pago.

Los fondos irán a infraestructura

Desde la administración de Figueroa señalaron que la totalidad de los recursos obtenidos será destinada a financiar obras de infraestructura vinculadas al crecimiento que experimenta la provincia.

Los fondos apuntarán a acelerar inversiones en rutas, conectividad, servicios públicos, energía, salud y educación, con el objetivo de acompañar la expansión demográfica y productiva derivada del desarrollo de Vaca Muerta y de los proyectos exportadores de petróleo y gas natural licuado (GNL).

Neuquén se suma a la ola de provincias que volvieron al mercado internacional

Con esta operación, Neuquén se suma al grupo de provincias que en los últimos meses aprovecharon la reapertura del crédito para los emisores subnacionales y volvieron a colocar deuda en el mercado internacional. En esa lista ya figuraban Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, y Chubut en un contexto de mayor interés de los inversores por el riesgo argentino.

En el mercado destacan que las provincias con perfiles fiscales más sólidos y una mayor capacidad de generación de recursos propios son las que hoy consiguen acceder al crédito externo en mejores condiciones. En el caso de Neuquén, además del equilibrio de sus finanzas, los inversores ponderaron las perspectivas de expansión de la producción de petróleo y gas, así como los proyectos de infraestructura y exportación de GNL que podrían incrementar aún más el flujo de divisas en los próximos años.

La operación también deja una señal para el resto de las provincias que evalúan volver al mercado. Si bien el contexto internacional continúa marcado por tasas al alza y mayor volatilidad financiera, la fuerte demanda obtenida por Neuquén muestra que todavía existe espacio para emisiones argentinas cuando los emisores presentan fundamentos fiscales consistentes y proyectos de inversión con capacidad de generar crecimiento.