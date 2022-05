Esmeralda Mitre cumple 40 años "muy vividos, de luchas y dolores profundos"

Esmeralda es descendiente del ex presidente Bartolomé Mitre, y es la cuarta hija del ex director de La Nación, homónimo del ex mandatario, quien falleció en marzo de 2020, desatando una puja entre los 5 hijos -producto de 3 matrimonios- por los bienes.

Esmeralda nació en Buenos Aires el 14 de mayo de 1982 y es hija de Blanca Isabel Álvarez de Toledo (nieta de Federico Álvarez de Toledo).

Extrovertida y sin pelos en la lengua, tuvo varias controversias y dolores de cabeza en los medios, y el más reciente fue por ser reconocida como accionista del Grupo La Nación, y por tanto con derecho a ingresar al directorio, en donde tiene mayoría societaria el grupo Saguier.

En el ámbito artístico, la flamante cuarentona incursionó en la ficción televisiva, con Taxi, por Telefe, y Guapas, por Canal 13, donde interpretó el papel -muy a tono suyo- de Dolores Hastings.

Durante 2020 fue participante del Cantando por un sueño, transmitido por El Trece, conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández.

Esmeralda detenta con un evidente apellido patricio, según como se cataloga en el ámbito porteño, y cuenta con un patrimonio de varios millones de dólares, aunque en los últimos tiempos se mostró distanciada de ese ambiente, y con disparos hacia el ex presidente Mauricio Macri, de quien dice que es "dueño" del canal LN+.

En lo afectivo, en 2014 contrajo matrimonio con el ex director del Teatro Colón Darío Lopérfido, tras casi ocho años de noviazgo, pero la pareja naufragó y el matrimonio llegó a su fin en febrero de 2018.