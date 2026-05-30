Hackathon minero en San Juan: premiaron proyectos sobre automatización, reciclaje y realidad virtual

La Universidad Nacional de San Juan, Panorama Minero y Women in Mining reunieron a 143 participantes que trabajaron durante 24 horas para resolver desafíos reales del sector. El primer puesto fue para una propuesta que previene daños millonarios.

El equipo InduStark se quedó con el primer puesto gracias a una propuesta para prevenir daños millonarios en plantas de procesamiento.

La innovación, la tecnología y el talento joven fueron protagonistas de la primera edición del Hackathon “24 Horas de Ingenio en la Minería” , una iniciativa organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (FI-UNSJ) junto con Panorama Minero y Women in Mining (WIM) Argentina , que finalmente pudo concretarse días después de la 11ª Expo Internacional San Juan Minera .

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La propuesta convocó a 143 estudiantes, graduados y jóvenes profesionales de distintas disciplinas, quienes se organizaron en 15 equipos interdisciplinarios para trabajar durante 24 horas consecutivas en el diseño de soluciones vinculadas a problemáticas concretas de la industria minera.

El objetivo fue generar un espacio donde los participantes pudieran aplicar conocimientos técnicos, creatividad y trabajo colaborativo para responder a desafíos planteados por empresas mineras con presencia en San Juan y por especialistas de la propia universidad.

Desde la organización destacaron que el hackathon permitió acercar a estudiantes y jóvenes profesionales a problemáticas concretas que enfrenta actualmente la minería argentina.

Una experiencia que comenzó antes de la competencia

La actividad tuvo una etapa previa denominada “Spoiler Alert: sin equipo no hay desafío”, organizada por el Centro Universitario Técnico Educativo (CUTE), el área pedagógica de la Facultad de Ingeniería.

Durante esa instancia, los participantes realizaron dinámicas de integración y conformaron los equipos interdisciplinarios que luego competirían en el hackathon, fortaleciendo habilidades de trabajo en grupo y resolución de problemas.

Posteriormente se presentó oficialmente la consigna de trabajo y los desafíos que debían resolver los equipos, dando inicio a una jornada intensa de innovación y desarrollo de proyectos.

Un jurado integrado por referentes de la minería, la ciencia y la academia

Las propuestas fueron evaluadas por un jurado conformado por especialistas de diferentes ámbitos vinculados a la minería, la tecnología y la gestión pública.

El comité estuvo integrado por:

Pablo Fernández , ingeniero de Minas egresado de la FI-UNSJ y secretario técnico del Ministerio de Minería de San Juan.

, ingeniero de Minas egresado de la FI-UNSJ y secretario técnico del Ministerio de Minería de San Juan. Roberto Moreno , secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan.

, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan. Natalia López , docente-investigadora UNSJ-CONICET, doctora y magíster en Ingeniería de Sistemas de Control.

, docente-investigadora UNSJ-CONICET, doctora y magíster en Ingeniería de Sistemas de Control. Ayelén Climent , coordinadora del Área de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo.

, coordinadora del Área de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo. Danisa Páez Oruste , licenciada en Comunicación Social, periodista y consultora de empresas.

, licenciada en Comunicación Social, periodista y consultora de empresas. Ariel Maratta , director del Laboratorio de Nanotecnología Aplicada a la Minería del Instituto de Investigaciones Mineras.

, director del Laboratorio de Nanotecnología Aplicada a la Minería del Instituto de Investigaciones Mineras. Carolina Putelli, periodista especializada en economía, producción y minería.

Hackathon Minero San Juan 2026 Comité de Evaluación

Las iniciativas fueron evaluadas considerando criterios como el grado de innovación, el impacto social, la viabilidad técnica, la factibilidad económica y ambiental y la calidad de los pitch presentados por cada equipo.

InduStark ganó con una solución para uno de los problemas más costosos de la minería

Tras la evaluación final, el primer puesto fue para el equipo InduStark, que desarrolló una propuesta orientada a la detección temprana y gestión de “inchancables” antes de su ingreso al proceso operativo.

Los inchancables son objetos sólidos de gran resistencia, como dientes de palas excavadoras, pernos o piezas metálicas provenientes de maquinaria pesada, que accidentalmente se mezclan con el mineral extraído y llegan a las plantas de trituración.

Su ingreso a las chancadoras puede generar daños severos en los equipos, provocar interrupciones operativas y ocasionar pérdidas millonarias para las compañías mineras.

La propuesta ganadora consistió en un sistema automatizado de monitoreo y prevención diseñado para detectar estos elementos antes de que ingresen al circuito de procesamiento.

Economía circular y realidad virtual completaron el podio

El segundo puesto fue para Lixiviando Ideas, equipo que presentó una iniciativa vinculada con la gestión y reciclaje de residuos industriales, incorporando criterios de economía circular y generación de impacto social en las comunidades.

La propuesta apuntó a transformar materiales descartados por las operaciones mineras en recursos reutilizables, promoviendo beneficios ambientales y comunitarios.

Hackathon Minero San Juan equipo El equipo Lixiviando Ideas presentó una iniciativa vinculada con la gestión y reciclaje de residuos industriales.

Por su parte, el tercer lugar fue para Semita Arepa, que desarrolló una innovadora experiencia de comunicación y educación minera mediante realidad virtual.

El proyecto incorporó herramientas inmersivas y contenidos interactivos destinados a acercar la minería a la sociedad, facilitando la comprensión de los procesos productivos y contribuyendo a mejorar la percepción pública de la actividad.

Vincular talento joven con desafíos reales

Desde la organización destacaron que el hackathon permitió acercar a estudiantes y jóvenes profesionales a problemáticas concretas que enfrenta actualmente la minería argentina.

Además de fomentar la innovación, la experiencia fortaleció el vínculo entre el ámbito académico y el sector productivo, generando un espacio donde las nuevas generaciones pudieron trabajar sobre desafíos reales y proponer soluciones con potencial de aplicación práctica.

La iniciativa también puso de relieve la importancia de la formación interdisciplinaria en una industria que avanza hacia una mayor digitalización, automatización y sustentabilidad, y que demanda cada vez más profesionales capaces de integrar conocimientos tecnológicos, ambientales y de gestión.

Con una amplia participación y proyectos orientados a resolver problemas concretos de la actividad, el Hackathon “24 Horas de Ingenio en la Minería” dejó en evidencia el potencial del talento local para aportar innovación a uno de los sectores estratégicos con mayor proyección de crecimiento en San Juan y en la Argentina.