Las provincias se apoyan en los organismos de crédito para hacer frente a la parálisis de la obra pública

Santa Fe y Neuquén lograron aval de Nación a fondos por u$s450 millones para proyectos de infraestructura. El BID aprobó u$s280 millones para rutas en Entre Ríos. Santa Cruz busca autorización de la Legislatura para tomar deuda por hasta u$s600 millones.

En Misiones, avanzan las obras en el tendido eléctrico financiadas por la CAF.

Con la parálisis de la obra pública nacional como uno de los principales rasgos de la gestión de Javier Milei, las provincias buscan fuentes alternativas para avanzar en proyectos de logística e infraestructura . Así las cosas, los gobernadores se recuestan en los organismos de crédito internacionales y salen a la caza de fondos millonarios.

Durante las últimas semanas, hubo novedades al respecto en distintos distritos, con eje en puertos, rutas, agua y energía . De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que el financiamiento a la Argentina será récord en 2026: prevé desembolsos que podrían superar los u$s7.200 millones a través de un programa que combina "respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado".

En paralelo, la construcción mostró una mejoría en marzo , aunque los niveles de empleo sectorial siguen siendo bajos en términos históricos. El índice se movió de manera heterogénea en las jurisdicciones, con fuertes contrastes regionales.

Santa Fe fue una de las provincias que consiguieron aval de Nación para avanzar con obras de infraestructura. El miércoles, a través del Boletín Oficial, el Gobierno autorizó un crédito de u$s150 millones proveniente de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para obras de infraestructura y logística destinadas a mejorar la conectividad entre el puerto de Rosario y el Gran Rosario.

Las mismas se enmarcan en el "Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario" que lleva adelante la administración de Maximiliano Pullaro . Entre los proyectos, se destacan obras de infraestructura logística y accesibilidad; fortalecimiento del sector logístico-portuario y de la relación ciudad-puerto; y el diseño de una hoja de ruta estratégica para el “Tercer Anillo de Circunvalación” del Gran Rosario.

En el decreto, que lleva las firmas de Manuel Adorni y Luis Caputo, se aclara que el Banco Central consideró que el impacto macroeconómico del préstamo será limitado, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público señaló que el financiamiento tiene un costo más conveniente que el que podría obtener Argentina en los mercados.

Préstamo CAF Santa Fe

Más allá de este episodio puntual, Pullaro busca que la obra pública sea una de las marcas centrales de su gestión. Precisamente, la Casa Gris tiene otros créditos tramitados pendientes de aprobación. Uno de ellos, por u$s25 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, tiene por objetivo garantizar la continuidad y finalización de la obra de defensa hídrica en San Javier.

"La obra había comenzado con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, respaldado por la CAF, pero sufrió una interrupción en julio de 2024 tras el corte de transferencias por parte del Gobierno Nacional, pese a estar los fondos previamente aprobados", aclaró la gestión santafesina.

Por otro lado, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) aprobó un préstamo por 50 millones de euros para un plan de reducción del consumo energético en hospitales, escuelas y aeropuertos. Ambos financiamientos fueron tramitados por Santa Fe en julio del 2025.

En la ribera opuesta del Paraná, el BID aprobó el jueves financiamiento por u$s280 millones para obras en rutas provinciales y accesos urbanos de Entre Ríos, con el objetivo de mejorar la conectividad regional, fortalecer el desarrollo productivo y facilitar el comercio.

illan goldfajn El economista Illan Goldfajn, al frente del BID.

Los fondos -informó el organismo que comanda Illan Goldfajn- se destinarán a obras de reconstrucción y rehabilitación de rutas provinciales; mejoras en accesos urbanos y tramos de alto movimiento logístico, especialmente aquellos utilizados por transporte pesado; intervenciones hidráulicas para mejorar el drenaje y reducir la vulnerabilidad frente a inundaciones; y la implementación de un Sistema de Gestión de Activos Viales y un Sistema de Gestión de Infraestructura.

El crédito tendrá un plazo de amortización de 21 años y medio, un período de gracia de 9 años y una tasa de interés basada en SOFR.

En Misiones, en tanto, la CAF financia con u$s72 millones la construcción de la línea de Alta Tensión 132 kV San Isidro – Alem – Oberá II, una iniciativa que también comprende la construcción de una nueva estación transformadora en Leandro N. Alem. El proyecto permitirá ampliar la capacidad del sistema eléctrico. Se prevé que la primera etapa, correspondiente al tramo hasta Leandro N. Alem, estará concluida en marzo de 2027.

Patagónicos, en búsqueda de fondos

La Patagonia no permanece ajena al fenómeno. A principios de año, la Legislatura de Chubut aprobó un crédito del CAF por u$s150 millones destinados al Programa Sistema de Acueductos Sostenibles de la Provincia del Chubut. Desde la provincia indicaron que se trata de una obra que los ciudadanos de Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly "esperan desde hace décadas".

La misma consiste en la construcción de una nueva conducción de 41 kilómetros, entre las estaciones de bombeo de Valle Hermoso y Cerro Negro; incluye además la construcción de dos cisternas en Cerro La Mata, una línea de alta tensión de 132 kv y una Estación Transformadora en Sarmiento.

“No vamos a perder ni un solo día ni una sola oportunidad para avanzar en los acuerdos necesarios que nos permitan, con un apalancamiento financiero positivo, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía”, celebró el gobernador Ignacio Torres en la ocasión.

Santilli Caputo Figueroa Diego Santilli, Luis Caputo y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

A la par, su vecino neuquino Rolando Figueroa firmó el 20 de mayo, junto a los ministros Luis Caputo y Diego Santilli, la documentación para avanzar con el financiamiento por u$s300 millones para la concreción de obras en la provincia. Se trata de dos préstamos del Banco Mundial y el BID por u$s150 millones cada uno.

El primero se destinará a la pavimentación de la ruta 65 desde Confluencia hasta el asfalto en ejecución en Villa Traful, la 63 a Meliquina y la 54 hasta Manzano Amargo; la elaboración del proyecto para el camino al paso Pichachén, parques ribereños, planes de ordenamiento, salas de elaboración de alimentos y el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego.

El segundo, en tanto, estará apuntado a obras que faciliten el acceso a servicios esenciales y la integración territorial, que beneficiarán a 23.000 hogares de forma directa y 98.000 de manera indirecta.

"Permitirá aumentar la oferta de servicios básicos como agua, cloacas y electricidad, así como de infraestructura urbana, como redes viales, espacio público y equipamiento comunitario", señalaron en Neuquén.

Más al sur, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal busca autorización de la Legislatura para tomar deuda por hasta u$s600 millones, un proyecto apuntado a obras de infraestructura, programas de desarrollo y administración de pasivos.

El jueves, el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura provincial, Ezequiel Verbes, expuso ante los legisladores los puntales del esquema, que combina financiamiento multilateral y emisión de bonos, con una estructura integrada por u$S375 millones mediante CAF y u$S225 millones a través del mercado de capitales.

Verbes Santa Cruz El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, defendió el pedido de endeudamiento ante la Legislatura.

El plazo previsto, detalló Verbes, alcanza hasta 25 años para el financiamiento multilateral, incluyendo cuatro años de gracia, mientras que los bonos tendrían un horizonte de 12 años, con tres años iniciales de gracia.

Por el momento, el trámite parlamentario está empantanado. La iniciativa requiere dos tercios de las 24 bancas. Los ocho diputados de Unión por la Patria (UP) ya se manifestaron en contra, así como también el exgobernador Daniel Peralta y Carlos Alegría, cercano a Javier Belloni, intendente de El Calafate.

Incluso hay diferencias dentro del bloque oficialista. Javier Jara, alfil del senador José María Carambia y de su hermano, el alcalde de Las Heras, Antonio Carambia, no respalda el pedido. Los Carambia rompieron con Vidal y se manejan de manera autónoma.

El escenario en la construcción

Mientras los mandatarios buscan alternativas para sostener la obra pública, se conoció que el empleo en la construcción se expandió un 1,8% mensual en marzo y 18 provincias presentaron mejoras. Durante ese periodo, se recuperaron 6.351 puestos de trabajo respecto a febrero. La comparación interanual refleja una alza del 2,1% (7.514 empleos más respecto a marzo del 2025).

Sin embargo, la consultora Politikón Chaco advirtió que los niveles siguen siendo bajos en términos históricos. "Respecto al promedio histórico (2007-2023), el empleo actual está todavía 7,9% por debajo. Además, al comparar los datos de marzo 2026 contra noviembre de 2023, a modo de evaluar la evolución durante la actual gestión de gobierno nacional, el empleo sectorial se mantiene 14,1% por debajo (-59.714 empleos)", consignaron.

Empleo construcción

Al poner la lupa sobre las provincias, afloran los contrastes. En la comparación de marzo de 2026 contra el mismo mes del 2025, se observan caídas abruptas en distritos norteños: La Rioja (-32%), Corrientes (-25,7%), Formosa (-15,5%), Catamarca (-14,8%), Jujuy (-12,9%), Salta (-3,3%) y Chaco (-3,2%). Las excepciones regionales fueron Santiago del Estero (11,9%), Tucumán (10,7%) y Misiones (4,1%).

Por fuera de esa zona, la recuperación la encabezaron Río Negro (31,8%), Neuquén (17%), Santa Fe (14,3%) y Córdoba (11,8%).