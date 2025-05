"A Knight Of The Seven Kingdoms", serie precuela de "Game of Thrones", retrasa su fecha de estreno

La adaptación de las tres novelas cortas Dunk and Egg de George R.R. Martin estaba prevista para estrenarse a finales de 2025.

Los fanáticos del universo de Game of Thrones tendrán que esperar un poco más para la próxima serie de la franquicia de fantasía de HBO .

Durante la presentación inicial de Warner Bros. Discovery, Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, reveló que A Knight Of The Seven Kingdoms debutará en 2026.