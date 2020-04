A los 81 murió Brian Dennehy

Nacido en Bridgeport en 1938, la carrera de Dennehy estuvo en su país fuertemente vinculada al teatro, donde obtuvo dos premios Tony al mejor actor por su interpretación de Willy Loman en el clásico moderno de Arthur Miller “La muerte de un viajante” (“Death of a Salesman”), en 1999 y por otro clásico del siglo XX, “Largo viaje de un día hacia la noche” (“Long Day’s Journey Into Night”), de Eugene O’Neill en 2003. También llevó “La muerte de un viajante” a la televisión en un trabajo del año 2000, que le dio el Globo de Oro al mejor actor de una serie o película para la TV. Otros de sus trabajos televisivos fueron “To Catch a Killer”, “A Season on the Brink”, “Our Fathers” o “The Blacklist” así como en una serie de películas policiales de la cadena NBC protagonizadas por el personaje de Jack Reed en los años 90.