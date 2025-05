La insolita razón por la cual Freddie Mercury se negó a grabar con Michael Jackson: una llama

Michael Jackson y su llama.jpg

Freddie Mercury y Michael Jackson, la grabación que no fue

Las canciones "Victory", "State of Shock" y "There Must Be More to Life Than This" no fueron lanzadas oficialmente como duetos como estaba planeado durante su existencia.

El Post señaló que, en el documental de 2012 Freddie Mercury: The Great Pretender, el manager de Queen, Jim "Miami" Beach, dijo que el artista se puso en contacto con él para hablarle del invitado no deseado en el estudio de la casa de Jackson en Encino, California.

"Mercury me llamó y me dijo: 'Miami, cariño, ¿puedes venir? Tienes que sacarme de aquí, estoy grabando con una llama'", recordó Beach.

Jackson, quien falleció el 25 de junio de 2009 por intoxicación aguda con propofol , era conocido por tener muchas mascotas exóticas, incluyendo un chimpancé llamado Bubbles, un elefante llamado Ali y los tigres Thriller y Sabu.