Acusan de plagio a Jonatan Viale por el nombre de su nuevo programa en TN

"Hola, Jonatan. Soy Gabriel Sued, conductor de #CómoLaVes. Es el nombre del programa que hacemos en Futurock desde marzo de 2022. Es el mismo nombre que le pusieron a tu nuevo programa en Todo Noticias. No lo sabían, quizás", publicó.

Y agregó: "No creo que haya habido mala voluntad. Pero ahora que ya lo saben...".

Aunque Viale no dijo nada al respecto, Sued volvió a pronunciarse y publicó en X: "Me llamó Jonatan Viale, se disculpó. Él no estaba enterado. Se lo agradezco".

La pelea de Jonatan Viale y Eduardo Feinmann

Los periodistas Eduardo Feinmann y Jonatan Viale desde hace unos meses están peleados, y ahora el conductor de Radio Mitre lo ratificó en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) al ningunear a su colega.

El cronista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares le consultó por su relación actual con Viale y Feinmann disparó: "Con el hijo de Mauro Viale siempre fuimos compañeros de trabajo, la verdad es que... nada".

"No sé qué es lo que él va a hacer de su vida el año que viene, no tengo ni idea", expresó sobre el futuro laboral del periodista. Y sobre sus proyectos dijo: "Yo estoy enfocado en Radio Mitre y en mi programa de La Nación".

Por su parte, Marina Calabró, en A la tarde (América TV), opinó sobre la pelea entre los periodistas y afirmó: "Esta guerra es entre ellos. Me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones".