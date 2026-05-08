Mirtha Legrand vuelve a la televisión este sábado

La diva de los almuerzos vuelve con cuatro grandes invitados a la edición de este sábado de "La noche de Mirtha".

Mirtha Legrand vuelve a la televisión, tras una larga pausa por una bronquitis que la obligó a hacer reposo durante tres semanas. El sábado 9 de mayo, a las 21:30, conducirá una nueva edición de La noche de Mirtha (El trece).

La próxima "mesaza" tendrá cuatro invitados con proyectos en plena actividad. Por un lado Mariano Martínez , quien protagoniza la obra de teatro Ni media palabra, y Juan Leyrado , quien tiene un unipersonal en el que encarna a Sarmiento para ofrecer una clase magistral sobre educación y progreso, con reflexiones, confesiones y provocaciones sobre el prócer.

Por el otro, Elena Roger se encuentra presentando Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, una ópera rock con canciones de Charly García , en el Teatro San Martín. También estará invitada Fernanda Metilli , integrante de Las chicas de la culpa, un espectáculo que reúne a cuatro comediantes con humor ácido, improvisación y contacto directo con el público.

En otras noticias relacionadas a la diva de los almuerzos, Mirtha será distinguida con la Cruz de Oficial de Isabel la Católica por el Rey Felipe VI de España, en el marco de sus más de 80 años de trayectoria en el cine y la televisión.

Se trata de un reconocimiento de la corona española a aquellos ciudadanos con comportamiento extraordinario de carácter civil que contribuyen de manera significativa a las relaciones de amistad entre España y la comunidad internacional . La distinción puede ser otorgada tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros.

El medio español La Otra Crónica (LOC) de El Mundo detalló en una nota que la Chiqui ya estaba al tanto de que le sería otorgada la prestigiosa condecoración por parte del Rey Felipe VI, por una conversación que compartió con el embajador español Joaquín María de Arístegui.

En dicho intercambio, habían acordado que el acto de entrega iba a celebrarse durante el pasado mes de abril en el Palacio Salas Dodero, sede de la Embajada española en el barrio porteño de Palermo Chico. Sin embargo, la ceremonia debió ser postergada para las próximas semanas.

Esta nueva condecoración de parte del Rey español se suma a la Orden Nacional de la Legión de Honor que la presentadora de televisión recibió en la Embajada de Francia en 2022, por los largos lazos que el esposo de la diva, Daniel Tinayre, tenía con Francia.

La Chiqui tiene gran descendencia española en su sangre. Su padre, José Martínez Fernández, era un comerciante proveniente de Andalucía, y llegó a la Argentina a la edad de tres años. Por su lado materno, su madre Rosa Suárez García tenía ascendencia brasileña y española.