Tras el exitoso debut en cines de "Superman", James Gunn compartió el primer poster de "Supergirl"

El póster muestra la mejor imagen hasta la fecha de Milly Alcock en el papel principal de Kara Zor-El, la prima de Kal-El, que también hace una breve aparición en la exitosa película de James Gunn de 2025. También se burla del eslogan de Superman, "Look Up", al mostrar a la Supergirl de Alcock posando junto al eslogan característico, solo que con "Out" pintado encima. Gunn ya ha establecido los inicios de un universo con Superman, y cuando Supergirl llegue a los cines de todo el mundo en junio 2026, continuará expandiéndose con nuevos personajes.

Matthias Schoenaerts (The Old Guard) también ha sido seleccionado para el papel de villano principal Krem of the Yellow Hills, y protagonizará junto a Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll. David Krumholtz , Emily Beecham y Alice Hewkin también protagonizarán la película. Craig Gillespie (I, Tonya , Dumb Money) está dirigiendo Supergirl con un guion de Ana Nogueira. Gunn y Peter Safran son productores ejecutivos.