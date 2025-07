Marvel confirmó que cambiará el elenco de los X-Men después de la película "Avengers: Secret Wars"

Muchos de los actores que protagonizaron las películas de X-Men de las décadas de 2000 y 2010 repetirán esos papeles en Avengers: Doomsday de 2026, incluyendo a Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden y Kelsey Grammer. Stewart también interpretó a Charles Xavier en Doctor Strange in the Multiverse of Madness de 2022, y Grammer apareció como Hank McCoy en una escena postcréditos en The Marvels de 2023.