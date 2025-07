La película animada "Spider-Man: Beyond The Spider-Verse" retrasa su estreno nuevamente

Spider-Man: Across The Spider-Verse se estreno en 2023.

La tan esperada y anticipada película Spider-Man: Beyond The Spider-Verse se ha retrasado nuevamente.

spider man a través del spider verso - 1 Sony Pictures

De qué tratará Spider-Man: Beyond The Spider-Verse

La película retomará la historia justo después de los eventos de Spider-Man: Across The Spider-Verse, que terminó en suspenso cuando Miles Morales se enfrenta a una versión malvada de sí mismo en la dimensión Tierra-42. Gwen Stacy reúne un equipo para encontrar a Miles Morales, compuesto por Spider-Man Noir, Spider-Ham, Peni Parker y muchos otros.

Shameik Moore lidera el elenco de voces de la película como Miles Morales, junto a Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lauren Velez, Jason Schwartzman, Issa Rae, Daniel Kaluuya y Oscar Isaac.

La próxima tercera entrega se promociona como el capítulo final después de Spider-Man: Across The Spider-Verse y Spider-Man: Into The Spider-Verse de 2018 , que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación.