Ann Wilson, cantante de la banda Heart, reveló que se sometió a un cirugía por un cáncer

En una publicación de Instagram, Wilson dijo que " la operación fue exitosa" y se sentía "muy bien", pero que los médicos ahora le recomendaban que me someta a un tratamiento de quimioterapia preventiva .

“Por eso, mis médicos me han indicado que me tome el resto del año lejos de los escenarios para recuperarme por completo”, continuó. “A los compradores de entradas les digo que realmente me gustaría poder hacer estos conciertos. Sepan que tengo pensado volver a los escenarios en 2025. Mi equipo está ultimando los detalles y les informaremos del plan lo antes posible”.