Ari Aster, director de "Hereditary" y "Midsommar" reveló que rechazó dirigir la película "Morbius" de Sony y Marvel

El director de Life y Safe House, Daniel Espinosa, terminó dirigiendo la película, que se retrasó varias veces debido a la pandemia de Covid-19 antes de llegar finalmente a los cines el 1 de abril de 2022. Recibió críticas abrumadoramente negativas y tuvo dificultades en taquilla, recaudando solo 167 millones de dólares. Se convirtió en objeto de numerosos memes y bromas en línea sobre su calidad.

Los trabajos de Ari Aster y su próximo proyecto

Aster, por su parte, ha pasado los últimos siete años produciendo películas de terror y suspense completamente originales con A24. Sus dos primeras películas, Hereditary de 2018 y Midsommar de 2019, tuvieron un buen desempeño financiero y superaron con creces sus bajos presupuestos de producción en taquilla. Hasta el estreno de Everything Everywhere All At Once, ganadora del premio a la Mejor Película, en 2022, Hereditary incluso se situó como la película más taquillera de A24.

El tercer largometraje de Aster, la tragicomedia de terror polémica Beau Is Afraid, dirigida por Joaquin Phoenix, tuvo un bajo rendimiento financiero. La película recaudó tan solo 12 millones de dólares, por debajo de su presupuesto estimado de 35 millones.

Dos años después, Aster regresa con su película más estelar hasta la fecha: el western Eddington, ambientado en 2020, protagonizado por Joaquin Phoenix como el sheriff de un pequeño pueblo de Nuevo México que decide competir contra el alcalde en ejercicio (Pedro Pascal) en medio de los confinamientos por la Covid-19. Emma Stone, Austin Butler y Luke Grimes también protagonizan la película, que ha recibido críticas mayoritariamente positivas en las semanas transcurridas desde su estreno mundial en el Festival de Cine de Cannes en mayo.

Eddington llegará a los cines próximamente.