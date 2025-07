Taika Waititi dirigirá una nueva película basada en el comic de "Judge Dredd"

Waititi ha dirigido un par de éxitos de taquilla de cómics en el Universo Cinematográfico de Marvel: Thor: Ragnarok de 2017 y Thor: Love and Thunder de 2022. Sus otros créditos como director incluyen Jojo Rabbit, por la que ganó el Oscar al mejor guion adaptado, y la comedia deportiva optimista Next Goal Wins. Waititi también cocreó la serie de televisión Reservation Dogs y dirigió episodios de Our Flag Means Death y el spinoff de Star Wars de Disney+, The Mandalorian. También está a bordo para adaptar la novela Klara and the Sun a una película protagonizada por Jenna Ortega y Amy Adams para Sony Pictures.