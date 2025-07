Cientos de rocas espaciales vuelan por el universo tras un error de la NASA

En 2022, se llevó a cabo, por primera vez, la misión DART (Prueba de Redirección de Asteroides Doble) por parte de la NASA . Esta consistió en el lanzamiento de una nave de prueba para desviar el asteroide Dimorphos que se dirigía peligrosamente hacia la Tierra . Sin embargo, el accionar podría haber generado un efecto secundario no previsto .

De acuerdo al estudio publicado en The Planetary Science Journal, el impacto de la nave contra el asteroide Dimorphos liberó más de un centenar de rocas que ahora se desplazan por el espacio con una velocidad y dirección que sorprenden.

Estas rocas espaciales se desplazaban con hasta tres veces más impulso del que se había previsto, lo que le generaba nuevas dudas a los expertos acerca de los principios físicos de este tipo de operaciones.

Rocas espacio En 2022 se llevó a cabo la misión DART, que consistió en el lanzamiento de una nave de prueba para desviar el asteroide Dimorphos que se dirigía de forma peligrosa a la Tierra.

“El impulso adicional sugiere que hubo factores dinámicos desconocidos durante el impacto”, explicó Tony Farnham, astrónomo de la Universidad de Maryland y autor principal del estudio. Los científicos también observaron que los fragmentos no se dispersaron al azar, sino que se organizaron en dos grupos claramente diferenciados. “Es un patrón extraño, algo que no esperábamos. Hay un comportamiento subyacente que aún no comprendemos”, añadió Farnham.

Que ocurrirá tras el error de la NASA

Los análisis con los datos recopilados revelaron que en el futuro, algunas de estas rocas podrían chocar con otros cuerpos celestes.

Un estudio previo, divulgado en abril del año pasado, advirtió que ciertos fragmentos podrían colisionar con Marte en unos 6.000 años. Aunque este escenario no representa un riesgo para la Tierra, sí podría tener implicancias para eventuales asentamientos humanos en el planeta rojo.