Brian May reveló que el exbajista John Deacon "todavía tiene voz y voto en Queen"

May dio detalles de la actualidad de Deacon.

Brian May reveló que el ex bajista de Queen John Deacon "todavía tiene voz y voto en la banda". El guitarrista hizo la revelación al portal Mojo en una nueva entrevista, donde les dijo que Deacon todavía tenía influencia en las decisiones de Queen, a pesar de que Deacon se retiró oficialmente en 1997 (y solo había actuado periódicamente con la banda desde la muerte de Freddie Mercury en 1991).

"John todavía tiene voz y voto" , le dijo. "Recibimos mensajes de que está contento con lo que estamos haciendo, pero no quiere el estrés de involucrarse creativamente, y respetamos eso".

“Lamentablemente, no podemos hablar con Freddie [Mercury]. Pero los cuatro trabajamos en equipo durante tanto tiempo que Roger [Taylor] y yo tenemos una idea bastante clara de lo que dirían nuestros compañeros de Queen . Esto es más largo que cualquier matrimonio”.

La legendaria banda lanzó póstumamente su decimoquinto y último disco de estudio, 'Made In Heaven', en 1995 luego de la muerte del líder Freddie Mercury en 1991, y compartió una pista redescubierta con la voz de Mercury, 'Face It Alone', en octubre de 2022.

El baterista hizo los comentarios en una nueva entrevista con el portal Uncut, donde respondió a una pregunta sobre si Queen podría grabar nueva música.

“Creo que podríamos hacerlo”, respondió. “ Brian [May] y yo estábamos hablando el otro día y ambos dijimos que si sentíamos que teníamos buen material, ¿por qué no? Todavía podemos tocar. Todavía podemos cantar. Así que no veo por qué no”.