Roger Taylor reveló que Queen podría sacar nueva música después de casi 30 años

Queen compartió una canción redescubierta con la voz de Freddie Mercury, "Face It Alone", en octubre de 2022.

“Brian [May] y yo estábamos hablando el otro día y ambos dijimos que si sentíamos que teníamos buen material, ¿por qué no? Todavía podemos tocar. Todavía podemos cantar. Así que no veo por qué no”.

Adam Lambert, Roger Taylor y Brian May integran la actual formación de Queen.

Qué dijo Brian May sobre sacar nueva música con Queen

El año pasado, May reveló que Queen había “incursionado un poco” en hacer nueva música con Lambert . “Es solo que no has escuchado nada de eso”, continuó el guitarrista.

“Tendría que ser algo tan especial que sintiéramos que queríamos lanzarlo al público”.

Lambert reconoció entonces la “presión” que supone que Queen vuelva con material nuevo. “Si van a sacar algo nuevo, tiene que ser de un cierto nivel”, explicó.

“Tiene que ser lo correcto. Siempre me he preguntado si es apropiado que haga material nuevo. Siento que me da miedo”.

En 2021, May dijo que hacer nueva música de Queen “tendría que ser un momento muy espontáneo” , pero confirmó que se habían llevado a cabo sesiones de grabación.

Agregó: “De hecho, Adam, Roger y yo hemos estado en el estudio probando cosas, simplemente porque surgieron. Pero hasta este momento, no hemos sentido que nada de lo que hemos hecho haya dado en el blanco de la manera correcta.

“No es que estemos cerrados a la idea, es solo que aún no ha sucedido”.