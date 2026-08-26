Chicago PD, la serie policial que llegó a Netflix y es furor entre los fanáticos del género

La serie cuenta con cinco temporadas y recuperó la atención de los fanáticos de las series de crímenes.

La ficción policial estadounidense sumó sus primeras cinco temporadas al catálogo de Netflix Argentina durante agosto.

Una de las series policiales más conocidas de la televisión estadounidense llegó a Netflix Argentina durante agosto de 2026. Se trata de Chicago P.D. , el drama centrado en una unidad de inteligencia de la Policía de Chicago.

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La producción se incorporó al catálogo el 1 de agosto con sus primeras cinco temporadas, que reúnen decenas de episodios y permiten volver a disfrutar de una historia cargada de investigaciones, crímenes y conflictos dentro de la fuerza policial.

La ficción sigue las investigaciones de la Unidad de Inteligencia del Distrito 21 , encabezada por el sargento Hank Voight. La serie combina casos policiales con las relaciones personales y los conflictos que atraviesan a sus protagonistas.

Chicago P.D. sigue a los integrantes del Distrito 21 de la Policía de Chicago, con especial atención en la unidad encargada de investigar delitos de mayor gravedad.

La historia aborda casos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas y asesinatos , además de diferentes investigaciones que llevan a los agentes a enfrentarse con delincuentes y situaciones de alto riesgo.

En el centro de la trama aparece Hank Voight, interpretado por Jason Beghe, un sargento con métodos particulares que lidera a la Unidad de Inteligencia. A lo largo de los episodios, los casos policiales se mezclan con los problemas personales de los integrantes del equipo.

Cuántas temporadas de Chicago P.D. están en Netflix

Desde el 1 de agosto de 2026, Netflix Argentina incorporó las primeras cinco temporadas de Chicago P.D. La primera cuenta con 15 episodios, mientras que las siguientes tienen entre 22 y 23 capítulos.

La llegada de la serie permite recorrer desde el comienzo la historia de personajes como Voight, Kim Burgess, Adam Ruzek y Kevin Atwater, entre otros integrantes de la fuerza policial.

Aunque actualmente Chicago P.D. cuenta con más temporadas, la disponibilidad en Netflix Argentina está limitada a las primeras cinco. Otras temporadas pueden encontrarse en diferentes plataformas de streaming, según el catálogo disponible en el país.

Quiénes protagonizan Chicago P.D.

El elenco de Chicago P.D. está encabezado por Jason Beghe, quien interpreta a Hank Voight, uno de los personajes centrales de la ficción. También participan Marina Squerciati como Kim Burgess y Patrick John Flueger como Adam Ruzek.

A ellos se suman LaRoyce Hawkins, Tracy Spiridakos, Jon Seda, Amy Morton y Jesse Lee Soffer, quienes interpretan a distintos integrantes de la Policía de Chicago a lo largo de la serie.

Con episodios de aproximadamente 42 minutos, la ficción combina acción, crimen, drama y misterio, una fórmula que la convirtió en una de las producciones policiales más reconocidas de la televisión estadounidense.