Reactivación del crédito hipotecario: los bancos y empresas de la construcción celebraron la medida del Gobierno

Si bien desde el sector bancario reconocieron que aún están analizando la letra chica del anuncio, algunas entidades financieras adelantaron que la iniciativa del equipo económico fue bien recibida.

El anuncio por parte del ministro de Economía, Luis Caputo , de que lanzarán un plan de $2 billones para reactivar el crédito hipotecario con fondos de la ANSES tuvo una buena recepción por los dos sectores del empresariado que más participan de este mercado: los bancos y las empresas de la construcción. De todas maneras, también dejaron traslucir que aún se precisan más detalles para conocer el impacto de la medida.

Ante la consulta de Ámbito , el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) , Gustavo Weiss , calificó de "positiva" la decisión de usar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para garantizar los fondos, aunque reconoció que "no es mucho el volumen" todavía.

Además, especuló con la posibilidad de que "a medida que se vaya agotando este cupo, se vayan generando más". Caputo explicó que el monto total de $2 billones se irá adjudicando mediante licitaciones de $200.000 millones cada una; la primera se llevaría a cabo la próxima semana.

Weiss agregó que esto "va a dinamizar la venta de viviendas usadas y terminadas" , y agregó que "a medida que el stock de viviendas terminadas se agote, empezaría la construcción de nuevas viviendas para dinamizar el sector". Vale recordar que la necesidad de reactivar la construcción fue uno de los puntos que marcó la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , durante su visita al país.

Producto del freno a la obra pública que implementó el gobierno, el sector de la construcción se encuentra un 20% por debajo de noviembre 2023 , según datos de INDEC . Como consecuencia, en ese periodo de tiempo se perdieron 1.669 empresas del sector, lo que implicó 80.873 trabajadores menos , según datos de CEPA .

Créditos hipotecarios: los bancos celebran, pero piden más detalles. Pexels

La reacción de los bancos: entre el visto bueno y la cautela

Weiss afirmó que "los bancos están entusiasmados" por la decisión, una opinión que fue respalda por algunas de las entidades financieras a las que consultó este medio.

"Es una medida que va en línea con todo lo que es la recuperación de la economía y y dinamiza muchísimo", afirmó una de las fuentes del sector. "Hay muchas pymes atadas a lo que es construcción y refacción, y me parece que va en esa línea", agregó.

Sin embargo, algunos bancos mantienen la cautela. Desde la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPRA) explicaron a Ámbito que se encuentran evaluando los anuncios realizados por el Gobierno para conocer su alcance y funcionamiento. "No tuvimos conversaciones previas con el equipo económico sobre esta iniciativa", cuestionaron.

Reconocieron que "se trata de una intervención de política pública orientada a aportar liquidez al mercado hipotecario", aunque mencionaron que es importante que el programa "garantice condiciones de acceso para todas las entidades financieras, de modo que pueda contribuir al desarrollo del crédito hipotecario de manera amplia y equilibrada".

Por su parte, desde Puente recordaron que este esquema anunciado por el gobierno no es una novedad. "Se realizó ya en 2009 tras la crisis financiera internacional donde el FGS licitó depósitos a plazo fijo para que luego los bancos financiaran la compra de autos nacionales", explicaron.