Tasas vs. dólar: qué inversión conviene de cara a fin de año

La combinación de tasas descendentes y un dólar en ascenso vuelve menos atractivo el carry en pesos y puede reactivar la demanda de cobertura hacia fin de año.

El dólar se afianza arriba de los $1.500, mientras las tasas se repliegan tras avances previos.

Después de varias semanas de volatilidad, el dólar oficial volvió a superar los $1.500, mientras las tasas de corto plazo comenzaron a ceder tras las fuertes subas registradas previamente. En este escenario, los analistas advierten que el atractivo del carry se redujo y que las coberturas vuelven a ganar protagonismo.

Para Justina Gedikian , estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros, la relación riesgo-retorno actualmente favorece la cobertura cambiaria por sobre la tasa en pesos . “El tipo de cambio va a seguir presionado”, sostuvo.

“ El margen a favor del carry se achica y la asimetría juega en contra, con poco para ganar por tasa y mucho para perder ante una corrección cambiaria”, indicó. Bajo esta mirada, mantener posiciones exclusivamente en instrumentos de tasa fija implica asumir un riesgo creciente frente a un eventual movimiento del dólar.

Una de las señales que observa la especialista es el creciente interés por la deuda indexada por devaluación e inflación . Las emisiones de instrumentos que ofrecen cobertura vienen ganando peso en cada licitación , lo que refleja una mayor demanda de protección por parte de los inversores.

“ El inversor pide cada vez menos tasa fija en pesos y más protección ”, explicó. Para la ejecutiva, esta dinámica demuestra que el apetito por cobertura se está acelerando y que una parte creciente de la liquidez busca reducir la exposición a una eventual corrección cambiaria.

La combinación de tasas descendentes y un dólar en ascenso vuelve menos atractivo el carry en pesos y puede reactivar la demanda de cobertura hacia fin de año.

Bonos CER, la alternativa para las carteras en pesos

Marcos Montero, operador comercial en Balanz Capital, coincide en la necesidad de reducir la exposición a la tasa fija y reforzar las coberturas, aunque su estrategia apunta principalmente a los instrumentos ajustados por CER.

El escenario se complicó después de la floja adhesión al canje de la Lelink D31G6. El Tesoro buscó trasladar vencimientos hacia septiembre y octubre para reducir el monto que llegaría al fixing (fecha en donde se fija el tipo de cambio que regirá para los vencimientos de la semana que viene), pero la respuesta inicial fue limitada: apenas se canjeó cerca de un tercio del stock elegible. Incluso con la participación posterior del BCRA, quedó un remanente cercano a u$s2.600 millones.

Para Montero, esta dinámica, junto con las compras de cobertura, contribuyó a la presión sobre el dólar. Al mismo tiempo, las tasas de pases entre bancos y la TAMAR comenzaron a replegarse luego de las fuertes subas, a medida que el BCRA inyectó liquidez.

La combinación de tasas descendentes y un dólar en ascenso vuelve menos atractivo el carry en pesos y puede reactivar la demanda de cobertura hacia fin de año.

"El mercado sigue subestimando la inflación futura frente a las proyecciones propias, por lo que la curva CER debería seguir mostrando mejor desempeño relativo a vencimiento que sus comparables de tasa fija", comentó Montero.

Dentro de ese universo, la preferencia pasa por el tramo medio, en particular el TZX27, que permite aprovechar el mayor carry, además de vencer dentro del actual mandato presidencial.

Como complemento, para quienes buscan una cobertura algo más agresiva, se destaca el dual TXMJ9, que combina ajuste por CER y por tasa TAMAR y ofrece protección adicional frente a una suba de tasas.