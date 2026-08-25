Netflix estrenó una inolvidable película que marcó la infancia de millones y es ideal para ver en familia + Agregar ámbito en









Una historia de amistad, perseverancia y segundas oportunidades vuelve a captar la atención de grandes y chicos con una aventura entrañable.

Una propuesta que conserva su encanto con el paso del tiempo y vuelve a estar disponible para toda la familia. Freepik

Hay películas que pasan los años y siguen encontrando la manera de conectar con nuevas generaciones. Entre animales parlantes, una granja y una historia tan sencilla como particular, un clásico de los años 90 vuelve a quedar en el radar de quienes buscan una opción para compartir frente a la pantalla porque Netflix la incorporó a su catálogo.

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Se trata de una producción que tiene comedia, drama y aventura y que, pese al paso del tiempo, conserva buena parte de su encanto original. Con una duración de apenas 91 minutos, propone una historia accesible para el público infantil, pero con algunos conflictos que también pueden resultar familiares para los adultos.

La historia combina humor, aventura y ternura en una historia pensada para disfrutar en compañía. Netflix De qué trata Babe, el puerquito valiente La historia comienza cuando Babe, un pequeño cerdo huérfano, llega a la granja de Arthur Hoggett después de ser ganado en una feria. Allí se encuentra con un grupo de animales que cumplen distintas funciones y que, en principio, tienen bastante claro cuál es su lugar dentro de la propiedad.

El vínculo más importante para el protagonista aparece con Fly, una perra border collie que lo recibe y termina tratándolo como uno más de la familia. A partir de esa convivencia, Babe empieza a observar el trabajo de los perros pastores y descubre que tiene una particular facilidad para relacionarse con las ovejas.

Lo que parece una simple curiosidad pronto se transforma en un verdadero desafío. Babe quiere pastorear ovejas, una tarea que tradicionalmente está reservada para los perros. Rex, el perro pastor principal de la granja, no ve con buenos ojos la presencia del cerdito en ese terreno y se genera una tensión que atraviesa buena parte del relato.

Mientras tanto, Arthur Hoggett empieza a notar que el animal tiene condiciones especiales. El granjero, un hombre de pocas palabras, decide darle una oportunidad y lo lleva a practicar con el rebaño. La relación entre ambos se convierte en uno de los ejes de la película y permite que Babe pase de ser visto como un posible alimento a convertirse en alguien con una función propia dentro de la granja. Su camino lo conduce finalmente a una competencia de pastoreo, donde debe demostrar que puede realizar una tarea que, hasta ese momento, parecía imposible para un animal de su especie. La película juega así con las expectativas del público y plantea una idea sencilla: las capacidades de alguien no necesariamente están determinadas por las etiquetas que los demás le ponen. Netflix: tráiler de Babe, el puerquito valiente Netflix: elenco de Babe, el puerquito valiente James Cromwell

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