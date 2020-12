Clooney, camino al Oscar con historia apocalíptica

“Filmamos ‘Cielo de medianoche’ (The Midnight Sky) para verla en los cines”, dijo días atrás George Clooney a Variety. “Así fue pensado su diseño visual, su fotografía en los paisajes del Ártico. Sin embargo, mi primera reacción fue decirle a los muchachos de Netflix: ‘Nadie debería pedirle a la gente que no vaya a la escuela, que no vaya a los restaurantes, que no salga a trabajar pero que venga a ver mi película al cine’. Es inmoral. Por eso, la película se estenará en el streaming. Es realmente una lástima. La filmamos en 65 mm porque es noche y día cuando se ve en una pantalla gigante, y eso no se va a poder distinguir bien un televisor. Pero si no se puede, no se puede. Hay problemas mucho más graves en el mundo que no poder estrenar una película en un cine”.