Daddy Yankee y su escandaloso divorcio: acusa a su esposa de robarle u$s100 millones

El intérprete demandó a González por supuestas transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas, mientras la manager lo acusa de fingir su cercanía a la iglesia evangélica.

"Hoy con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida en armonía. Es lo que en verdad muestra a qué Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos", remarcó Mireddys.