Juntos por primera vez: así fue el encuentro entre Ozzy Osbourne y Axl Rose en el último show de Black Sabbath

Cómo fue el encuentro entre Ozzy Osbourne y Axl Rose

Para la aparición de Guns N' Roses, la incorporación al cartel marcó la primera vez que Axl Rose tuvo la oportunidad de conocer a Ozzy Osbourne. Tras el evento, tanto el Príncipe de las Tinieblas como el cantante de "November Rain" compartieron rápidamente lo que significó la ocasión para ellos.

Ozzy compartió una foto de ambos detrás del escenario y describió al cantante de GNR como una "leyenda".

“Fue la primera vez que conocí a Axl Rose, a mi edad no se conocen muchas leyendas, en serio, un completo caballero”, compartió en una publicación, y luego compartió otra que lo mostraba junto a Axl Rose y el guitarrista Slash.

Rose compartió sus propios pensamientos sobre conocer al veterano del heavy metal en una publicación en X/Twitter, diciendo que estaba agradecido de ser parte del “emotivo” y “grandioso” evento en Birmingham.

"¡Guau! ¡Qué evento! ¡Increíble! ¡Un público increíble! Fue muy emotivo para todos —comenzó—. ¡CONOCÍ A OZZY! (¡Qué locura! ¡Nunca antes lo habíamos conocido!). ¡Fue genial! ¡Fue genial conocer a Sabbath!".

Agregó: “Fue difícil, como imagino, para cualquiera ver las dificultades de [Ozzy] mientras al mismo tiempo todos lo apoyaban y respetaban enormemente los desafíos que enfrentó. ¡¡¡LO HIZO!!!

Fue genial conocer a la familia de Ozzy y ver a amigos y conocidos de todas las bandas y del mundo del espectáculo. ¡Muchísimas gracias de nuevo a Ozzy, Sharon, Black Sabbath y a todos los fans por invitarnos!".

En el evento, Guns N' Roses rindió homenaje a la icónica banda de metal con versiones de cuatro de sus canciones: "It's Alright", "Never Say Die", "Junior's Eyes" y "Sabbath Bloody Sabbath". También interpretaron dos de sus clásicos: "Welcome to the Jungle" y "Paradise City".