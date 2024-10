Daniel Brühl y Jessica Hynes hablan sobre sus personajes en la serie de Max "La Franquicia"

DB: Mucho de eso. Y es por eso que realmente estaba luchando para conseguir este proyecto, lo cual normalmente no es el caso porque soy demasiado mayor, orgulloso y vago. (Risas) Pero de alguna manera el guión llegó a mi escritorio. Leí un par de escenas y pensé: 'Oh Dios, lo sé muy bien' porque he estado allí; He estado en estas películas de franquicia. Además, dirigí una película de la que estoy muy orgulloso, pero que sólo unas pocas personas han visto. Entonces yo también estuve del otro lado. Aprecio y entiendo la lucha de Eric y la presión que siente. No importa lo malhumorado, narcisista y doloroso que sea, sentí una profunda empatía. Entonces quería interpretar el personaje. Todo el espectáculo es una idea tan ingeniosa. No es como, 'Ja, ja, ja, nos estamos burlando de estas películas', sino que es una historia entrañable sobre las personas que trabajan tan duro en ellas, pero al final no reciben crédito; No están parados en la alfombra roja. Descubrí que ese es un aspecto muy fuerte del programa.