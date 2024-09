Dave Bautista habló sobre su salud y su drástica pérdida de peso

Dave Bautista habló sobre su pérdida de peso en medio de preocupaciones de salud planteadas por los fanáticos. El actor de Knock at the Cabin dijo en una entrevista reciente que su aumento de peso inicial fue para la película de terror psicológico de M. Night Shyamalan .

“Empecé a adelgazar por una razón en particular. Primero, empecé a adelgazar porque estaba engordando”, dijo Bautista en una entrevista con la personalidad de las redes sociales Chris Van Vliet que compartió en TikTok. “Me hice muy grande para un papel y era incómodamente grande… Knock at the Cabin … Me hice muy grande. Pesaba alrededor de 140 kilos y subí de peso muy rápido”.