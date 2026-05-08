Segundo desayuno de trabajo sobre la Evolución del PROMESA, la judicialización en salud y la intervención del Cuerpo Médico Forense

El encuentro fue organizado por OSDEPYM y otras entidades y autoridades de salud. Contó con la participación del ministro de Salud Mario Lugones, quien habló de los ejes futuros de su gestión.

Se trató del segundo desayuno de trabajo organizado por OSDEPYM, IIDOS y FESAL, para profundizar el intercambio sobre la evolución del PROMESA.

Autoridades nacionales , legislativas, judiciales, académicas, integrantes del Cuerpo Médico Forense y referentes del ámbito sanitario participaron del segundo encuentro dedicado al estudio de la judicialización de la salud, en un contexto de creciente debate sobre la gestión de conflictos y el fortalecimiento de los mecanismos de abordaje institucional.

El encuentro se llevó a cabo el jueves y se trató del segundo desayuno de trabajo organizado por OSDEPYM, IIDOS (Instituto de Investigaciones de Obras Sociales) y FESAL (Fundación de Estudios para la Salud), con el objetivo de profundizar el intercambio sobre la evolución del Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud (PROMESA), la judicialización del sistema y la participación del Cuerpo Médico Forense en la resolución de controversias.

La apertura estuvo a cargo del Sr. Alfredo Gamietea, Presidente de OSDEPYM, quien brindó unas palabras de bienvenida y agradeció la presencia de los asistentes, para luego ceder el turno al Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones quien centró su exposición en los ejes de gestión de los próximos años.

A continuación, compartieron sus perspectivas el Superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman; el Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Manuel Quintar; y la Senadora Nacional, Ivanna Arrascaeta , presidente de la Comisión de Salud del Senado .

Posteriormente presentaron los objetivos de la jornada, Yanina Zanarini, Presidente de IIDOS y Franco Caviglia, Presidente de FESAL, quien manifestó que “debemos pasar de la lógica de la expansión sin límite del derecho a la salud a una lógica de consenso en condiciones de escasez”.

Durante la jornada, una mesa de diálogo transversal orientada a abordar los desafíos del sistema y las herramientas de mediación disponibles para optimizar el tratamiento de conflictos, se destacó que el PROMESA evidencia resultados iniciales positivos, con niveles de acuerdo superiores al 60 % y plazos que, en la mayoría de los casos, no superan las tres semanas. El diputado Manuel Quintar manifestó la necesidad y la intención de impulsar un proyecto de ley que establezca la mediación previa y obligatoria al inicio del proceso judicial.

En ese marco, se plantearon dos líneas de trabajo: por un lado, la revisión del rol formativo de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura en relación con el impacto sistémico de las decisiones judiciales en salud; y, por otro, la consolidación de una mesa de diálogo multisectorial integrada por el Ministerio de Salud, financiadores, prestadores, el Poder Judicial, legisladores, académicos y usuarios, con el aporte técnico del Cuerpo Médico Forense.

El cierre estuvo a cargo del Dr. Facundo Rodríguez, Gerente General de OSDEPYM, quien concluyó que el “PROMESA es el puntapié inicial para generar consensos que nos permitan tener políticas públicas que acompañen la realidad de todos los actores del sector salud con una canasta prestacional taxativa y motivada a las necesidades de la gente, así como la creación de una Agencia de evaluación tecnológica sanitaria”.