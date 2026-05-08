Preocupación por la salud de la cantante Bonnie Tyler: fue inducida a coma tras una operación de emergencia + Seguir en









La cantante de 74 años, que reside actualmente en Portugal, se encuentra internada tras ser operada de emergencia el miércoles pasado.

La artista de 74 se encuentra internada.

La cantante galesa Bonnie Tyler se encuentra internada en un hospital de Faro, al sur de Portugal, donde tiene una residencia y hay preocupación por su salud.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo a un comunicado publicado en su página web, la artista tuvo que someterse a una cirugía intestinal de emergencia el pasado miércoles. La información compartida por su equipo indicaba que la operación salió bien y que la estrella del pop se encuentra estable y en recuperación.

“Lamentamos profundamente anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde reside, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia. La operación fue un éxito y se encuentra en recuperación. Sabemos que toda su familia, amigos y seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desean una pronta y completa recuperación”, se lee en el comunicado.

A pesar de que ninguna fuente oficial ha revelado más detalles sobre la situación, algunos medios han reportado que Bonnie Tyler se encuentra en un estado de coma inducido. De acuerdo a Entertainment Weekly, el representante de la cantante, Matt Davis, les informó lo ocurrido. “Bonnie ha sido inducida a un coma por sus médicos para facilitar su recuperación. Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos privacidad en este difícil momento”, reveló. “Emitiremos un nuevo comunicado cuando nos sea posible”.

Bonnie Tyler y una carrera marcada por dos grandes éxitos Si bien Bonnie Tyler tuvo sus primeros éxitos en a mediados de los setentas, no sería hasta 1983 que alcanzaría su estatus de estrella pop. En aquel año, la artista estrenó el sencillo "Total Eclipse of the Heart", que encabezó las listas durante cuatro semanas.

Al año siguiente, la cantante fue parte de la banda sonora de la película Footloose, para la cual compuso el sencillo "Holding Out for a Hero". Tyler tiene presentaciones programadas para el 22 y 30 de mayo en Malta y Alemania respectivamente. Los conciertos siguen en pie por el momento, pero esto podría cambiar en las próximas horas.

Temas Salud

Música