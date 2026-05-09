Brote de hantavirus: qué revelaron los datos sobre muertos, contagios y personas bajo vigilancia

La preocupación explotó a partir de los casos que salieron a la luz en un crucero. La OMS confirmó cuántos enfermos se detectaron.

Las autoridades sanitarias internacionales intensificaron las tareas de rastreo y contención tras la detección de un brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius . La situación tomó relevancia luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara casos positivos entre pasajeros y personas vinculadas al viaje.

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Aunque el virus habitualmente se asoció a roedores , la OMS indicó que existió la posibilidad de una transmisión entre personas dentro de la embarcación. Desde el 11 de abril, tres personas murieron y varias más desarrollaron síntomas compatibles con la enfermedad.

El brote fue notificado oficialmente a la OMS el pasado 2 de mayo y, según el organismo, el riesgo para la población general continuó siendo bajo. En paralelo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) ubicaron la situación en nivel 3 , la categoría de emergencia más baja de la agencia.

Hasta el viernes permanecían a bordo del MV Hondius unas 147 personas, entre ellas 87 pasajeros y 60 integrantes de la tripulación, según informó Oceanwide Exploration . Los viajeros pertenecían a 23 nacionalidades distintas .

Las autoridades avanzaron además con el rastreo de contactos de 82 pasajeros y seis tripulantes que viajaron en un vuelo de Airlink entre Santa Elena y Johannesburgo el 25 de abril. En ese trayecto estuvo presente una mujer neerlandesa que había estado en el crucero antes de morir.

También se realizaron investigaciones sobre otro vuelo vinculado al caso. La empresa KLM indicó que las autoridades de los Países Bajos contactaron a un grupo no precisado de pasajeros del vuelo KL592, que la mujer abordó brevemente antes de abandonarlo por el deterioro de su estado de salud. Una azafata que presentó síntomas posteriormente dio negativo, según comunicó la OMS a CNN.

Países que iniciaron seguimientos epidemiológicos

Las autoridades sanitarias británicas confirmaron este viernes dos casos positivos de hantavirus entre ciudadanos del Reino Unido. Además, investigaron un tercer caso sospechoso correspondiente a un pasajero que descendió en la isla de Tristan da Cunha.

En Suiza, el Ministerio de Salud informó que inició un rastreo de contactos alrededor de un pasajero que abandonó el barco a finales de abril y actualmente permanecía internado en un hospital suizo. Su esposa, que también participó del viaje, no presentó síntomas y permaneció aislada de manera preventiva.

En Estados Unidos, funcionarios de cinco estados, Arizona, California, Georgia, Texas y Virginia, monitorearon a siete personas que ya habían dejado el crucero. Ninguna manifestó síntomas. Por su parte, Nueva Jersey siguió la evolución de otros dos contactos estrechos, mientras que Utah confirmó que al menos un pasajero provenía de ese estado.

Los gobiernos también rastrearon a unas 30 personas que desembarcaron en la isla de Santa Elena a fines de abril, además de otros pasajeros que circularon por distintos puertos y países antes de que el alcance del brote fuera comprendido.

Cuántos casos y cuán muertos confirmados hubo hasta el momento

La OMS informó que, hasta este viernes, se registraron seis casos confirmados de la enfermedad. Además, otros pacientes permanecían bajo investigación como casos sospechosos.

Según el organismo internacional, el primer pasajero comenzó con síntomas el 6 de abril. El caso más reciente correspondió a una persona que enfermó el 28 de abril. Tres personas murieron en el marco del brote detectado en el crucero.

El primer fallecido fue un hombre neerlandés de 70 años que enfermó el 6 de abril mientras estaba a bordo. Según el Departamento de Salud de Sudáfrica, presentó fiebre, dolor abdominal, cefaleas y diarrea. El 11 de abril sufrió complicaciones respiratorias y murió ese mismo día. No se realizaron estudios microbiológicos para confirmar la causa exacta de su cuadro clínico.

crucero MV Hondius El brote nace en el crucero MV Hondius. Archivo

Posteriormente, el 24 de abril, su esposa, de 69 años, desembarcó en Santa Elena con síntomas gastrointestinales. Más tarde viajó hacia Johannesburgo y su estado empeoró durante el trayecto. Murió el 26 de abril en un hospital cercano cuando intentaba regresar a los Países Bajos. El 4 de mayo, análisis moleculares confirmaron que padecía hantavirus andino.

La tercera víctima fatal fue una mujer alemana que comenzó con fiebre y síntomas compatibles con neumonía el 28 de abril. Falleció el 2 de mayo dentro del barco. Aunque la causa oficial de muerte todavía no fue determinada, las autoridades investigaron el episodio como un posible caso de hantavirus.

El estado de salud de los pacientes infectados

Uno de los pasajeros acudió al médico del barco el 24 de abril tras presentar fiebre, dificultades respiratorias y signos de neumonía. Dos días después, su cuadro empeoró y el 27 de abril fue evacuado hacia Sudáfrica, donde permaneció internado en terapia intensiva. Las primeras pruebas dieron negativas, pero el 2 de mayo un análisis molecular confirmó infección por virus Andes.

Un médico del crucero desarrolló síntomas el 30 de abril y el 6 de mayo obtuvo un resultado positivo. Ese mismo día fue trasladado a los Países Bajos, donde permaneció estable y aislado.

Un guía del barco reportó síntomas respiratorios y gastrointestinales leves el 27 de abril. También dio positivo el 6 de mayo y fue derivado a los Países Bajos para cumplir aislamiento.

Otro pasajero que abandonó el barco en Santa Elena el 22 de abril regresó posteriormente a Suiza vía Sudáfrica y Qatar. El 1 de mayo presentó síntomas, notificó a las autoridades y quedó aislado. El 5 de mayo las pruebas confirmaron infección por hantavirus Andes.

Además, un hombre que descendió del crucero en Tristan da Cunha el 14 de abril fue catalogado como caso probable. Sus síntomas comenzaron el 28 de abril y permaneció estable.

El destino del barco y el operativo sanitario

El MV Hondius partió desde Cabo Verde el miércoles a las 19:15 hora local y navegó rumbo a las Islas Canarias.

Según informó Oceanwide Expeditions, el trayecto hasta Tenerife demandaría entre tres y cuatro días. Se esperaba que el barco arribara al puerto de Granadilla, en Tenerife, durante las primeras horas del domingo 10 de mayo.

Las autoridades españolas anunciaron que realizarían una investigación epidemiológica completa y procederían a desinfectar el barco una vez concretada la llegada.

hantavirus.jpg El orígen del hantavirus se asocia a los roedores. El Sol de Puebla

Mientras tanto, dos médicos especialistas neerlandeses subieron a bordo el miércoles para reforzar la atención sanitaria y luego se incorporó otro profesional médico.

Qué ocurrirá con los pasajeros

Un grupo de 17 ciudadanos estadounidenses sería trasladado hacia Estados Unidos mediante un vuelo chárter acompañado por personal de los CDC. Posteriormente deberían cumplir cuarentena en Nebraska.

Por otro lado, 14 pasajeros españoles serían derivados a un hospital militar para controles médicos adicionales antes de regresar a sus hogares.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, indicó que el resto de los pasajeros sería repatriado.

Qué se sabe sobre el origen del virus

La OMS continuó investigando cómo comenzó el brote. Según explicó la doctora Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias del organismo, la pareja neerlandesa y posiblemente otros pasajeros se habrían contagiado antes de subir al crucero el 1 de abril.

La hipótesis principal apuntó a actividades realizadas en Argentina, país donde el hantavirus es endémico.

Tras analizar muestras de algunos pacientes, la OMS confirmó que los casos correspondieron a la cepa denominada hantavirus andino.

La variante andina fue considerada el único tipo conocido de hantavirus con capacidad limitada de transmisión entre personas.

La OMS explicó que este tipo de contagio resultó poco frecuente y generalmente ocurrió en contextos de contacto estrecho y prolongado, como parejas convivientes o personas que compartieron espacios cerrados.

“Este no es un virus que se propague como la gripe o como la covid-19. Es muy diferente”, afirmó Van Kerkhove.

El microbiólogo Gustavo Palacios, investigador de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai de Nueva York, estimó que a lo largo de la historia existieron alrededor de 3.000 casos de la cepa andina.

Según su análisis, el período de transmisión sería corto, de aproximadamente un día, y el momento de mayor contagiosidad ocurriría cuando comenzaba la fiebre.

Un estudio encabezado por Palacios sobre el brote ocurrido en Argentina entre 2018 y 2019 estimó que el número reproductivo inicial del virus alcanzó un promedio de 2,12. Tras medidas de aislamiento y cuarentena, descendió a 0,96.