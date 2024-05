El Día de Star Wars se festejó en Nueva York con un evento especial que paralizó a toda la ciudad

Cómo nació el día de Star Wars

El Star Wars Day, celebrado el 4 de mayo, toma su eslogan de un juego de palabras entre la frase icónica de la saga, "May the force be with you", y la fecha.

Esta conexión se originó en el Reino Unido, donde en 1979, un anuncio político felicitó a Margaret Thatcher con la frase "May the Fourth Be With You".

Aunque la historia tiene ciertos vacíos, esta fecha se ha convertido en un día central para los fanáticos de Star Wars alrededor del mundo, quienes celebran con eventos especiales y maratones de películas.