"The Mandalorian and Grogu": qué dicen las primeras reacciones sobre la nueva película de Star Wars

La primera película de Star Wars desde "El ascenso de Skywalker" en 2019, es una adaptación cinematográfica de la serie de televisión "The Mandalorian".

Las primeras reacciones de la película The Mandalorian and Grogu , ya están disponibles en línea tras su estreno de prensa en Estados Unidos.

La primera película de Star Wars desde El ascenso de Skywalker en 2019, es una adaptación cinematográfica de la serie de televisión The Mandalorian, en la que el personaje principal, también conocido como Din Djarin ( Pedro Pascal ), y su pupilo, Grogu, son llamados a la acción en una peligrosa misión. Jeremy Allen White , de la serie El Oso , aparece como Rotta el Hutt, hijo de la leyenda de Star Wars, Jabba.

La película se estrena en cines el 21 de mayo y ya han llegado las reacciones en las redes sociales tras las proyecciones de prensa de ayer.

El periodista Simon Thompson escribió en X: "#TheMandalorianAndGrogu es una película que arranca sonrisas y que devuelve a Star Wars a la senda de la fama en cines. El director Jon Favreau es (una vez más) una apuesta segura que nos ofrece una aventura sólida, emocionante y cautivadora".

Perri Nemiroff, del portal Collider, confesó: "Soy incapaz de resistirme a Grogu… Es irresistiblemente adorable y, además, una proeza cinematográfica de la que no me canso. ¿Rotta el Hutt? No tanto".

La escritora de Variety, Courtney Howard, publicó: "#TheMandalorianAndGrogu es divertidísima. Una película perfecta para el verano. Llena de acción, humor y emoción. No es una historia episódica. Un viaje cinematográfico completo. Grogu se roba el show. ¡Véanla en la pantalla más grande posible!".

Algunas reacciones fueron de mixtas a negativas. Germain Lussier, de Gizmondo, lo describió como “un episodio más largo y extenso de la serie. Tiene una o dos escenas destacables, pero parece mucho más interesado en desarrollar la historia en nuevos lugares con nuevas criaturas que en los personajes. Disfruté de algunas partes, pero me dejó frustrado el resto”.

El escritor Jonathan Sim calificó la superproducción como "una de las películas más flojas de Star Wars. Una experiencia insípida y predecible que no lleva a Din Djarin a ningún lugar interesante. Escenas de lucha aburridas y sin emoción; solo monstruos generados por ordenador. Figuras de acción amontonadas. Una película para televisión larga y sin color".

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An emotionless, predictable experience that doesn't push Din Djarin anywhere interesting. Dull, unexciting fight scenes; just CGI monsters. Action figures mashed together.



A long, colorless made-for-TV movie. pic.twitter.com/DoOpve0fPC — Jonathan Sim (@TheJonathanSim) May 15, 2026

Griffin Schiller añadió: ""The Mandalorian y Grogu" es... ¿aceptable? Un espectáculo inofensivo y técnicamente impresionante, pero bastante aburrido. Está estructurado como una temporada abreviada de la serie de televisión, lo que lamentablemente hace que parezca que estás viendo las escenas cinemáticas de un videojuego de Star Wars en lugar de jugarlo".