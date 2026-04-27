Shakira en Copacabana: un trabajador murió durante el montaje del escenario para el show + Seguir en









La cantante nacida en Colombia actuará el sábado 2 de mayo en un concierto público llamado 'Todo Mundo No Rio', que se ha convertido en un importante evento del calendario que atrae a millones de turistas.

A una semana del show de Shakira, un trabajador perdió la vida en el montaje del escenario.

Un obrero de la construcción que ayudaba con el montaje del escenario para el show de Shakira en Copacabana falleció en un trágico accidente, según confirmaron los organizadores del concierto.

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La cantante nacida en Colombia actuará el sábado 2 de mayo en un concierto público llamado 'Todo Mundo No Rio', que se ha convertido en un importante evento del calendario que atrae a millones de turistas a la playa de Copacabana para ver a artistas, entre los que se incluyen Lady Gaga y Madonna, ofrecer conciertos gratuitos.

Un obrero falleció en el armado del escenario para el show de Shakira en Copacabana En un comunicado publicado en Instagram y traducido del portugués, los organizadores del evento informaron que un accidente ocurrido el domingo por la tarde (26 de abril) "cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo".

El comunicado continuaba: “Los servicios de emergencia prestaron atención inicial en el lugar de los hechos, y se llamó inmediatamente al Departamento de Bomberos para trasladar al paciente. Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital”.

“En estos momentos, estamos brindando todo nuestro apoyo, consuelo y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima.”

Embed - Todo Mundo No Rio on Instagram: "Nota oficial." View this post on Instagram El cuerpo de bomberos estatal (CBMERJ) confirmó además a la revista People que un trabajador sufrió "lesiones por aplastamiento en las extremidades inferiores en un sistema de elevación", y agregó que antes de la llegada de los equipos de emergencia, "la víctima ya había sido retirada del equipo por otros empleados presentes". “Personal militar del servicio de ambulancias del tercer Grupo Marítimo (GMAR-Copacabana) comenzó de inmediato a brindar atención prehospitalaria a la víctima, quien posteriormente fue trasladada al Hospital Municipal Miguel Couto”, continuaba el comunicado. “A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate, se confirmó el fallecimiento.” Esta trágica noticia llega después de que Shakira anunciara que ampliará su gira internacional del año pasado, "Las Mujeres Ya No Lloran", con actuaciones en recintos selectos de Estados Unidos este verano, tras el concierto gratuito en la playa de Copacabana.

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