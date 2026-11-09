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9 de noviembre 2026 - 12:32

Fernando Bravo dio inicio a la misa del papa León XIV leyendo la profecía de Ezequiel

Con su inconfundible voz, el histórico conductor le dio inicio formal a la liturgia de la Palabra ante la marea de fieles que colmó la avenida del Libertador y las adyacencias del parque porteño en este lunes feriado.

Fernando Bravo fue parte de la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles.

Fernando Bravo fue parte de la misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles.

La multitudinaria misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles tuvo un inicio de profunda carga emotiva y simbólica. Antes de la entrada litúrgica del Santo Padre al altar central en Palermo, el reconocido locutor Fernando Bravo fue el encargado de abrir la celebración dando lectura a la primera lectura del Antiguo Testamento.

Con su inconfundible voz, el histórico conductor le dio inicio formal a la liturgia de la Palabra ante la marea de fieles que colmó la avenida del Libertador y las adyacencias del parque porteño en este lunes feriado.

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El pasaje bíblico que eligió la organización litúrgica

Fernando Bravo proclamó el pasaje de la profecía de Ezequiel (Ezequiel 47:1-9, 12), un texto bíblico cargado de simbolismo sobre la restauración, la esperanza y el agua viva que brota del Templo para sanar y dar vida a las tierras desérticas.

"El agua fluía de debajo del umbral del Templo hacia el oriente... y dondequiera que llegue este río, habrá vida y abundancia", resonó en los altoparlantes y pantallas gigantes distribuidas a lo largo del predio de Palermo.

Tras la lectura de la profecía de Ezequiel y el salmo responsorial, el Santo Padre se dispuso a proclamar el Evangelio y pronunciar su esperada homilía pastoral ante las máximas autoridades del Episcopado argentino, el Gabinete nacional y los cientos de miles de peregrinos de todas las provincias.

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