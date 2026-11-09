La historia del Monumento a los Españoles, el punto elegido para la Santa Misa de León XIV en CABA

Se trata de una donación centenaria, que sufrió varios contratiempos y se transformó en un emblema y punto de referencia del barrio porteño de Palermo.

El Monumento de los Españoles , ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo, vuelve a ocupar un lugar central en la historia de Buenos Aires. Este lunes 9 de noviembre de 2026, el predio recibe al papa León XIV , quien celebra allí una Santa Misa por las familias , en el marco de su visita apostólica a la Argentina.

Se trata de uno de los espacios públicos más reconocidos de la Ciudad y también de un escenario con antecedentes religiosos importantes: en 1982, san Juan Pablo II celebró allí una misa por la Nación Argentina durante su primera visita al país. Más de cuatro décadas después, el sitio vuelve a convocar a miles de fieles en torno a una celebración encabezada por el máximo representante de la Iglesia católica.

Sin embargo, detrás de su nombre popular existe una historia que se remonta a los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo . La construcción atravesó fallecimientos de artistas, dificultades laborales y hasta un naufragio que hizo perder parte de las esculturas originales.

La historia comenzó en julio de 1908, cuando distintas asociaciones de la colectividad española se reunieron en el Club Español de Buenos Aires para organizar una comisión encargada de participar de los festejos por el Centenario de la Revolución de Mayo . Entre las iniciativas propuestas surgió la idea de regalarle a la Argentina una obra monumental como muestra de agradecimiento y reconocimiento.

La propuesta fue aceptada y se convocó a un concurso de proyectos. El diseño seleccionado fue el presentado bajo el lema Monumento a la Argentina, cuya ejecución quedó en manos del escultor español Agustín Querol y Subirats . La obra fue concebida como un homenaje a la Nación y a sus cuatro grandes regiones geográficas.

El 26 de mayo de 1910 se colocó la piedra fundamental en una ceremonia que contó con la presencia del presidente José Figueroa Alcorta y de la infanta Isabel de Borbón, representante de la Corona española. El acto se realizó durante las celebraciones del Centenario, aunque todavía faltaban muchos años para que el monumento pudiera quedar terminado.

La construcción tuvo un comienzo complicado. Querol murió en diciembre de 1909, antes de ver concretado su proyecto, y el trabajo pasó por otras manos. Su discípulo Cipriano Folgueras también falleció en 1911, una situación que obligó a reorganizar las tareas y demoró todavía más el avance.

A esos inconvenientes se sumaron conflictos laborales en las canteras de mármol de Carrara, Italia, donde se elaboraban distintas piezas. La distancia entre ambos países y las dificultades para trasladar los materiales también jugaron en contra de los plazos previstos.

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El naufragio que complicó la construcción

Uno de los episodios más sorprendentes ocurrió el 6 de marzo de 1916. El transatlántico español Príncipe de Asturias, que viajaba desde Barcelona hacia Buenos Aires, naufragó frente a las costas de Brasil después de impactar contra unas formaciones rocosas. La tragedia provocó la muerte de alrededor de 450 personas, entre pasajeros y tripulantes.

El barco también transportaba ornamentos de mármol y bronce destinados al monumento porteño. Las piezas originales se perdieron en el océano y tuvieron que ser reproducidas para continuar con el proyecto. El accidente se convirtió en otro de los grandes obstáculos que explican por qué una obra pensada para el Centenario terminó demorando tantos años.

Finalmente, el Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas fue inaugurado en 1927, 17 años después de la colocación de su piedra fundamental. La obra quedó como una de las piezas escultóricas de mayor tamaño de Buenos Aires, con una altura aproximada de 24,5 metros.

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Qué representan las esculturas del Monumento a los Españoles

El conjunto escultórico tiene un significado que va mucho más allá de su función ornamental. En la parte superior se encuentra una figura femenina de mármol que representa a la República Argentina. Desde allí, el monumento despliega distintas alegorías relacionadas con la identidad nacional, la historia y el territorio.

En la base aparecen cuatro figuras de bronce que representan las grandes regiones geográficas del país: Los Andes, el Río de la Plata, la Pampa y el Chaco. También se incorpora una representación del Trabajo, realizada en mármol, mientras que distintos relieves evocan los vínculos históricos entre España y América.

Otro detalle particular está en el basamento central, donde puede leerse un fragmento del Preámbulo de la Constitución Nacional. La inscripción refuerza el sentido de la obra: una donación de la colectividad española que buscó expresar su vínculo con la Argentina y su agradecimiento al país que recibió a miles de inmigrantes.

El diseño combina mármol y bronce, con una marcada influencia del art nouveau. Además, desde octubre de 2011 cuenta con un sistema de iluminación compuesto por 17 reflectores LED, que permite generar distintas combinaciones de colores durante la noche.

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Los antecedentes religiosos del Monumento a los Españoles

La relación del predio con las grandes celebraciones religiosas comenzó mucho antes de la llegada de León XIV. En octubre de 1934, el espacio fue uno de los escenarios principales del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, el primero que se realizó en América Latina.

El encuentro tuvo lugar entre el 9 y el 14 de octubre y convocó a una multitud de fieles. Entre las figuras destacadas estuvo el cardenal Eugenio Pacelli, entonces secretario de Estado de la Santa Sede, quien participó como legado pontificio y años más tarde se convertiría en el papa Pío XII.

Otro momento clave ocurrió el 12 de junio de 1982, cuando san Juan Pablo II celebró una misa multitudinaria durante su primera visita a la Argentina. El encuentro se produjo en los últimos días de la guerra de Malvinas y reunió, según las crónicas de la época, a cerca de dos millones de personas que se acercaron para rezar por el país y la paz.

Ahora, 44 años después, el Monumento de los Españoles vuelve a recibir a un pontífice. La misa de León XIV del 9 de noviembre de 2026 suma un nuevo capítulo a la trayectoria de un espacio que, además de su valor arquitectónico y patrimonial, quedó asociado a algunos de los acontecimientos religiosos más importantes de la historia argentina.