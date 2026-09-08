Por la visita del papa León XIV, el Gobierno activó tres comandos especiales: dónde estarán y cómo será el operativo

El operativo ya comenzó a tomar forma de cara a la llegada del Pontífice, con un esquema especial para garantizar la seguridad durante su estadía en el país.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de su gira apostólica por la región.

El Gobierno puso en marcha tres comandos unificados federales para organizar la seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre . El operativo abarcará la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Claypole, en la provincia de Buenos Aires, y distintos puntos de Córdoba.

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Las medidas fueron oficializadas este martes por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante las resoluciones 898/2026, 899/2026 y 900/2026 , publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por la ministra Alejandra Monteoliva.

En los fundamentos, el Gobierno destacó que la llegada de León XIV tiene una “especial trascendencia religiosa, institucional, diplomática e internacional para el país” y advirtió que algunas de las actividades previstas podrían generar una importante concentración de personas.

El primer dispositivo será el Comando Unificado Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Viaje Apostólico de Su Santidad el Papa León XIV . Tendrá como misión coordinar el despliegue de las fuerzas federales en distintos puntos de la capital.

El programa preliminar contempla allí instalaciones aeroportuarias, sedes institucionales, espacios de culto y establecimientos de carácter social y penitenciario . Además, el operativo deberá contemplar la protección de sedes diplomáticas, aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales y otros puntos considerados estratégicos.

El operativo de seguridad abarcará la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba.

En territorio bonaerense funcionará el Comando Unificado Federal Buenos Aires - Luján y Claypole. El dispositivo estará especialmente enfocado en esas dos localidades y tendrá entre sus principales objetivos la seguridad de las actividades religiosas y las zonas donde se espera una importante presencia de fieles.

Entre los eventos contemplados figura una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, por lo que el Gobierno prevé medidas para ordenar los accesos, los desplazamientos y las concentraciones de público.

El tercer comando será el de Córdoba, que tendrá bajo su responsabilidad las actividades que se desarrollen en esa provincia. Por el momento, la resolución no especifica las ciudades ni los lugares concretos que visitará el Pontífice.

Sí establece que deberán quedar bajo protección aeropuertos, sedes eclesiásticas, corredores viales y objetivos federales. El itinerario definitivo y los detalles de la visita serán comunicados oficialmente por la Santa Sede durante septiembre.

Las fuerzas federales coordinarán sus tareas con el esquema de seguridad de la Santa Sede durante la visita. Vatican News

Qué fuerzas participarán del operativo

Los tres comandos tendrán una estructura similar y estarán integrados por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

También participarán la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El Servicio Penitenciario Federal podrá intervenir cuando las actividades involucren establecimientos o cuestiones que se encuentren dentro de su competencia.

La coordinación general quedará en manos de la Subsecretaría de Despliegue Territorial, mientras que también fueron invitadas las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. En el caso bonaerense, además, podrán participar representantes de los municipios involucrados.

Los dispositivos tendrán como objetivos principales planificar, coordinar y ejecutar despliegues conjuntos, proteger al Papa, las delegaciones y los asistentes y prevenir delitos de competencia federal o situaciones que puedan afectar la seguridad interior.

La visita de León XIV forma parte de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Gentileza EFE

Cómo será la coordinación con la Santa Sede

El operativo argentino también tendrá un mecanismo de enlace con el dispositivo de seguridad de la Santa Sede, incluida la Guardia Suiza Pontificia. Esa coordinación estará orientada a articular las tareas de protección durante la presencia del Papa en el país.

La Guardia Suiza y los organismos del Vaticano conservarán sus funciones vinculadas con la protección inmediata de León XIV, mientras que las fuerzas argentinas mantendrán sus propias responsabilidades operativas.

El Ministerio de Seguridad Nacional aclaró que esta articulación no supone incorporar al personal de la Santa Sede a las fuerzas argentinas ni modificar las respectivas cadenas de mando.

También podrán designar representantes de enlace la Cancillería, la Secretaría General de la Presidencia, la Casa Militar y la Nunciatura Apostólica en la Argentina.

Cada uno de los tres comandos deberá elaborar su propio plan operacional, con especial atención en la gestión de multitudes, la prevención de riesgos y la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

Los dispositivos comenzaron a funcionar con la entrada en vigencia de las resoluciones y permanecerán activos hasta 48 horas después de finalizadas las actividades del Papa en cada jurisdicción.

Noticia en desarrollo.-