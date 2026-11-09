Las mejores fotos y videos del segundo día del papa León XIV en la Argentina

Las imágenes más destacadas de la segunda jornada del Pontífice en el país, desde su visita al Cottolengo Don Orione en Claypole hasta la multitudinaria misa en Palermo y sus encuentros en la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo día de la visita del papa León XIV a la Argentina dejó imágenes de emoción, encuentros y una multitudinaria convocatoria en las calles. Desde su llegada al Cottolengo Don Orione, en Claypole, hasta las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, un recorrido visual por los momentos más destacados de la jornada.

El Pontífice comenzó el día en el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde fue recibido por residentes, trabajadores y voluntarios. Entre banderas, cantos y muestras de afecto, compartió un encuentro con quienes viven y trabajan en la institución.

La visita estuvo marcada por la cercanía con los residentes y un mensaje centrado en la dignidad, la inclusión y el valor de cada persona. En uno de los momentos más emotivos del encuentro, León XIV se conmovió al escuchar los testimonios y expresiones de afecto de quienes viven en la institución: “Sus vidas no son un peso, son una bendición”, expresó durante su discurso.

Según informó la Policía de la Ciudad, 2,5 millones de personas se acercaron al Monumento de los Españoles para participar de la misa de León XIV.

Desde temprano, los alrededores de Palermo se llenaron de banderas, carteles y muestras de emoción de fieles que llegaron desde distintos puntos del país.

Mariano Fuchila

Mariano Fuchila

Una multitud recibió a León XIV en Palermo

Una marea de fieles colmó los alrededores del Monumento de los Españoles para recibir al Pontífice. Entre aplausos, banderas y cánticos, millones de personas se congregaron para presenciar la llegada de León XIV y participar de su primera misa en la Argentina.

Diego González

Diego González

Diego González

Desde el papamóvil, León XIV recorrió el predio y saludó a los fieles que lo recibieron entre aplausos, gritos de emoción y banderas en alto.

Tras la misa en Palermo, León XIV continuará con su agenda en la Ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la UCA, recibirá a líderes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín y participará de una celebración en la Catedral Metropolitana. La jornada finalizará con una cena junto a los obispos en el Arzobispado porteño.