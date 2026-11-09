En la misa de León XIV, Jorge García Cuerva alertó por la crisis económica de las familias argentinas + Agregar ámbito en









El arzobispo porteño agradeció la presencia del Santo Padre y destacó el valor de sus palabras frente a las dificultades sociales que atraviesa el país.

García Cuerva agradeció la visita del papa León XIV y destacó su mensaje de esperanza.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, le dedicó un mensaje especial al papa León XIV durante la celebración religiosa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. En su intervención, agradeció su visita a la Argentina y destacó el mensaje de esperanza que transmitió ante una multitud de fieles que se congregó para participar de la ceremonia.

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“Su mensaje nos llena de esperanza. Nos da fortaleza para enfrentar los problemas. Una vez más, gracias. Usted nos une. Nos permite anunciar que todos son bienvenidos”, expresó García Cuerva. Luego, completó su saludo con un agradecimiento por la presencia del Sumo Pontífice: “Por eso, recibimos su bendición. Bienvenido y muchas gracias”.

Durante la misa en Palermo, el papa León XIV puso el foco en las dificultades sociales y económicas que atraviesan las familias argentinas, y alertó sobre la precariedad laboral, la violencia y las adicciones. León XIV alertó sobre la precariedad, la violencia y las dificultades que enfrentan las familias argentinas El mensaje del arzobispo se dio en el marco de una homilía en la que León XIV hizo referencia a las dificultades sociales y económicas que atraviesan las familias argentinas. Entre los problemas que mencionó estuvieron la falta de estabilidad, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones que afectan a los jóvenes.

“También nuestras familias viven a menudo situaciones complejas”, advirtió el Papa ante los presentes. En ese sentido, pidió no perder la esperanza frente a las adversidades y sostuvo que la fe puede convertirse en un punto de apoyo para atravesar las crisis.

Además, León XIV reivindicó el papel de la familia como núcleo central de la sociedad y llamó a sus integrantes a no resignarse frente a los cuestionamientos sobre su vigencia. “No se resignen a las voces que dicen que la familia cristiana está superada, por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, afirmó.

La celebración reune a una multitud en Palermo y estuvo marcada por un fuerte mensaje pastoral sobre la unidad, la solidaridad y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles.