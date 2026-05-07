El sábado 19 de septiembre Él Mató a un Policía Motorizado se presentará en el Movistar Arena de Buenos Aires con un show que recorrerá todos sus hits.
Él Mató a un Policía Motorizado vuelve al Movistar Arena: cómo y dónde comprar las entradas
El 2025 estuvo dedicado a la celebración de los veinte años de la banda con la edición de una sesión en vivo y una serie de conciertos en el Estadio Obras Sanitarias.
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El 2025 estuvo dedicado a la celebración de los veinte años de la banda con la edición de una sesión en vivo y una serie de conciertos en el Estadio Obras Sanitarias donde repasaron la trilogía de EPs que editaron entre 2005 y 2008: Navidad de reserva, Un millón de euros y Día de los muertos. Ahora llega el momento de recorrer todos los éxitos de su discografía en una noche especial.
Será su regreso al Movistar Arena después del show de 2024, donde Él Mató agotó localidades frente a más de quince mil personas en el marco de la gira Súper Terror.
Cómo y dónde comprar las entradas para Él Mató en el Movistar Arena
Hay una preventa para clientes de Banco Galicia (con hasta 6 cuotas sin interés con las tarjetas de dicho banco) el viernes 8 de mayo a partir de las 10hs. La venta general será el mismo viernes a partir de las 17hs. Ambas instancias a través de la web del Movistar Arena.
El años pasado, la banda realizó algunos de los shows más importantes y convocantes de su trayectoria internacional como el Pepsi Center de Ciudad de México, el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona, además de su participación en festivales como Fauna Primavera en Santiago de Chile, Rock al Parque en Bogotá y Vive Latino en México.
También llevó a cabo presentaciones en Estados Unidos con fechas en ciudades como Dallas, Minneapolis, Chicago, Cleveland, Philadelphia y Nueva York.
Por su parte, Santiago Motorizado viene de una extensa gira con más de 30 presentaciones que incluyeron 22 ciudades europeas, 5 destinos en México y por primera vez el recorrido se extendió hasta Oceanía y Asia, capturando el público de Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane y Byron Bay) y Japón (Tokio y Osaka).