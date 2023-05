Final de Succession: qué dijo HBO sobre posibles spin-off de la serie

El domingo pasado llegó el capítulo final de Succession tras cuatro exitosas temporadas. La pregunta que inmediatamente surgió fue si la serie tendría algún tipo de continuación, la respuesta por parte de HBO es clara: Succession no tendrá ningún spin-off.

En declaraciones a Deadline, la jefa de contenido Francesca Orsi compartió: “Sé que se habló un poco sobre spin-offs, pero no, en absoluto” .

Orsi agregó: "Nunca diré nunca, pero mi instinto y en base a una serie de conversaciones sobre la evolución de Succession y estos personajes, en esta etapa, no hay intención de separar a ningún personaje".

La ejecutiva de HBO también dijo que si bien no sabe qué planea hacer a continuación el creador de la serie, Jesse Armstrong, cree que “será completamente original. Ya sea que esté basado en IP o no, no estoy seguro, pero será un espectáculo nuevo, una idea completamente nueva”.