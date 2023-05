Foo Fighters presentó un nuevo single y anuncia un evento gratuito vía streaming

Foo Fighters compartió "Under You" , el último sencillo que se lanzará de su próximo álbum, y anunció un evento de transmisión global gratuito via streaming.

Compartido hoy, el sencillo es el segundo que los veteranos del rock han tomado de su próximo undécimo álbum de estudio "But Here We Are", luego de "Rescued" publicado el mes pasado.